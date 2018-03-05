понедельник, 5 марта 2018 г.
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Разыгрываем набор для красоты и подарочную карту от Tartu Kaubamaja! Участвовать всем!

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ФОТО: Tartu Kaubamaja

Внимание, розыгрыш! В честь 8 Марта и модного события «Вестник моды» портал Krasotka.ee и Tartu Kaubamaja предлагают вам участвовать в супер-розыгрыше!

Мероприятие «Вестник моды» пройдет 10-11 марта в тартуском Kaubamaja, в рамках которого будут проведены показы детской, мужской и женской моды! В этот раз темой показов станет будущее. Также на мероприятии вы сможете узнать новости из мира макияжа и красоты, и послушать приятную музыку.

С программой можете ознакомиться здесь: https://www.tartukaubamaja.ee/moekuulutaja/

Хотите поучаствовать в весеннем розыгрыше и получить в подарок набор для красоты? Тогда спешите, потому что вы можете выиграть:

  • Сухой шампунь и пенку от Wella Shockwaves
  • Тушь для ресниц и блеск для губ от Max Factor
  • Подарочную карту от Kaubamaja Partner на 30 €
  • Косметичку и тапочки от Women’Secret
  • Украшение на шею от Cortefiel
  • Набор по уходу за телом от Flying Tiger Copenhagen
  • Обложки на паспорт от Morgan + скидочный купон
  • Свежий номер журнала Moekuulutaja
  • Комплект для рисования: цветные карандаши, цветная бумага и точилка

Условия конкурса смотрите ниже:

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