Разыгрываем набор для красоты и подарочную карту от Tartu Kaubamaja! Участвовать всем!
5 марта 2018 г., 14:05
Внимание, розыгрыш! В честь 8 Марта и модного события «Вестник моды» портал Krasotka.ee и Tartu Kaubamaja предлагают вам участвовать в супер-розыгрыше!
Мероприятие «Вестник моды» пройдет 10-11 марта в тартуском Kaubamaja, в рамках которого будут проведены показы детской, мужской и женской моды! В этот раз темой показов станет будущее. Также на мероприятии вы сможете узнать новости из мира макияжа и красоты, и послушать приятную музыку.
С программой можете ознакомиться здесь: https://www.tartukaubamaja.ee/moekuulutaja/
Хотите поучаствовать в весеннем розыгрыше и получить в подарок набор для красоты? Тогда спешите, потому что вы можете выиграть:
Условия конкурса смотрите ниже: