Разыгрываем набор для красоты и подарочную карту от Tartu Kaubamaja!

Мероприятие «Вестник моды» пройдет 10-11 марта в тартуском Kaubamaja, в рамках которого будут проведены показы детской, мужской и женской моды! В этот раз темой показов станет будущее. Также на мероприятии вы сможете узнать новости из мира макияжа и красоты, и послушать приятную музыку.