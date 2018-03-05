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Lacoste убрала крокодила со своего логотипа, и на это есть очень веская причина

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Lacoste

ФОТО: Caro / Anke Teschner/Caro / Anke Teschner

Компания Lacoste приняла решение сменить логотип. Но пусть это вас не огорчает: всеми любимый крокодил лишь на время уступает свое место другим животным — тем, кто так нуждается в нашей защите.

С момента основания компании в 1933 году крокодил не переставал быть украшением знаменитых рубашек поло, и, пожалуй, трудно было бы представить на его месте что-то иное. Времена меняются, и теперь у каждого появилась уникальная возможность приобрести все ту же рубашку, но с другим символом, и тем самым помочь спасти животных, находящихся на стадии вымирания, пишет Adme.ru.

В ограниченной серии крокодила на логотипе заменят суматранский тигр, восточный черный хохлатый гиббон, совиный попугай, яванский носорог, калифорнийская морская свинья и другие редкие животные.

Сотрудничество Lacoste и МСОП продлится три года, и за это время планируется выпустить 1 775 белых рубашек поло — по числу исчезающих особей. Стоимость каждой рубашки составляет $ 183, и все средства, вырученные от продажи этой серии, будут направлены в организацию, которая занимается спасением животных от вымирания.

Количество белых поло с каждым из редких видов животных равняется числу живущих ныне особей. Например, суматранских тигров осталось 350, а яванских носорогов и того меньше — всего 67.

Проект был представлен во время прошедшей недавно в Париже Недели моды, где бренд также продемонстрировал свою новую коллекцию, полную природных мотивов.

Если вы все же не можете представить Lacoste без привычного символа, не расстраивайтесь: уступив на время свое место другим животным на классических белых поло, культовый крокодил останется на всех других вещах этой марки.

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