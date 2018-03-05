Девушка, родившаяся с 1/3 вагины, рассказала о своей сексуальной жизни

Жительница Канады Бриана Флетчер лишь в подростковом возрасте узнала, что она — особенная. У девушки долго не начинались месячные, и она решила проконсультироваться с врачом, пишет Rus.tvnet.lv.

В больнице ничего путного ей не сказали и посоветовали немного поправиться, пояснив, что порой так бывает из-за недостатка массы тела.

«У меня не было чувства, что я отличаюсь от других. Хотя было странно, когда подруги хотели одолжить у меня тампоны или прокладки — у меня их никогда не было. Впрочем, это особенно и не беспокоило меня», — поделилась Бриана с журналистами издания The Daily Mail.

Однако родные мисс Флетчер настояли на том, чтобы она прошла комплексное обследование. Вначале ей сделали УЗИ, но для постановки точного диагноза этой процедуры оказалось недостаточно. После проведения МРТ стало ясно, что у девушки вообще нет матки и на 2/3 отсутствует вагинальный канал.

В 16 лет ей поставили диагноз — синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера (патология внутренних половых органов, которая во всем мире наблюдается лишь у 4 тысяч женщин. — Прим. ред.).

«Моя гинеколог была в шоке — она никогда не сталкивалась с подобным. Я хотела сама поискать информацию о моем недуге, но в Сети и медицинских справочниках почти нет данных», — объяснила канадка.

Частичное отсутствие половых органов не мешает личной жизни Брианы. Впрочем, экс-бойфренд девушки часто упрекал ее в том, что она — неполноценная женщина. Она не стала терпеть унижения и ушла от парня.

Вскоре в жизни девушки появился другой мужчина — молодой человек по имени Эрик Мини. Канадца не смущают особенности избранницы, и он планирует жениться на ней.

«Нашу с Эриком сексуальную жизнь простой не назовешь. Но мы все-таки находим выход из положения: стараемся устраивать долгие прелюдии, пользуемся лубрикантами», — разоткровенничалась Бриана Флетчер.

По словам девушки, поначалу она переживала из-за того, что не сможет сама выносить ребенка. Однако потом Бриана успокоилась:

«В обществе существует стереотип о том, что каждая женщина должна родить, чтобы почувствовать себя полноценной. Но теперь я прекрасно понимаю, что не обязательно вынашивать ребенка, чтобы быть матерью».