Горчичная маска для волос

В качестве основы для создания масок могут использоваться различные ингредиенты, среди которых отметим горчицу, пишет Rus.tvnet.lv.

Маска на основе горчицы может позволить при правильном ее использовании помочь поддерживать волосы в здоровом и красивом состоянии.

Рецепт создания маски на основе горчицы достаточно прост.

В качестве основного элемента используется сухой горчичный порошок, который нужно в количестве двух столовых ложек развести в горячей воде.

Концентрация горчицы рассчитывается таким образом, что на две столовые ложки воды берутся две столовые ложки этого главного ингредиента. При создании маски используется также один яичный желток. Желток яйца также имеет полезные элементы для структуры волос.

Кроме того, вам потребуются две столовые ложки оливкового масла и две чайные ложки сахарного песка.

После того как все ингредиенты смешаны, можно приступать к нанесению маски.

Стоит отметить, что перед проведением этой процедуры голова должна быть чистой и сухой, без наличия различного рода гелей.

Принцип нанесения маски

Нанести полученную смесь нужно исключительно на проборы - именно на кожу головы, так как питательные вещества оказывают влияние на нее.

При этом нельзя затрагивать кончики волос, особенно если они очень сухие. После тщательного нанесения можно укрыть голову специальным полотенцем и надеть теплую шапочку. Это необходимо для улучшения эффективности маски.

Держать маску следует от 15 минут до одного часа.

Все зависит от того, насколько горчица начинает воздействовать на поверхность кожи. Если данный процесс терпим, то можно подождать и час.

Особое внимание стоит обратить на то, что при первом использовании данной маски нужно подождать 15 минут в обязательном порядке даже при сильном действии горчицы. При прохождении этого времени никакого вреда коже головы не может быть нанесено.