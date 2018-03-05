Женщина родила настоящего мальчика-гиганта прямо у себя дома

Все шло хорошо, и только одно беспокоило женщину: ее живот был таким огромным, что она очень переживала о том, что что-то может быть не так с ее ребенком. Но врачи успокоили ее, что плод здоров и крепок. Когда Натали родила, в том, что мальчик здоров, убедились все вокруг: на свет появился настоящий великан больше 5 килограммов весом!