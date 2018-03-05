Женщина родила настоящего мальчика-гиганта прямо у себя дома
5 марта 2018 г., 17:19
Натали и ее муж решили, что своего третьего ребенка они родят дома. Все готовились к родам, в доме супругов поставили бассейн с водой. Натали захотела рожать в окружении семьи, и попросила, чтобы даже ее двое детей присутствовали при появлении на свет малыша.
Все шло хорошо, и только одно беспокоило женщину: ее живот был таким огромным, что она очень переживала о том, что что-то может быть не так с ее ребенком. Но врачи успокоили ее, что плод здоров и крепок. Когда Натали родила, в том, что мальчик здоров, убедились все вокруг: на свет появился настоящий великан больше 5 килограммов весом!
Мальчика назвали Симоном, и в маминых руках он выглядел действительно огромным. Родить такого крупного малыша – настоящий подвиг!
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