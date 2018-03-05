вторник, 6 марта 2018 г.
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Женский тест! Скажите, что вы пьете, и узнаете о себе много нового

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Алкоголь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Существует множество тестов, которые расскажут о вашем характере: любимый цвет, блюдо, цветы и т.д. А знали ли вы, что предпочтение женщиной, того или другого спиртного напитка, может рассказать интересные вещи о ее характере? Ведь каждый напиток обладает своим особым характером.

Давайте узнаем, что может рассказать о вас любимый спиртной напиток. Так, что делаем выбор и читаем характеристику:

шампанское;

водка;

коньяк;

виски;

текила;

ром-кола;

джин-тоник;

красное вино;

белое вино;

ликер;

пиво.

Шампанское — предпочитают кокетки и хохотушки, они не прочь выйти замуж за человека, намного старше их. Они часто изменяют своим мужьям и пьянеют практически мгновенно, пишет Uspeh.club.

Водку — пьют женщины с твердым характером, сильные, волевые. Они действуют напрямик, не скрывают своих желаний и пьянеют очень медленно.

Коньяк — напиток женщин среднего возраста, нуждающихся в тепле, заботе, ласке. Уделите ей побольше внимания, постарайтесь понять её душу, и она будет любить вас вечно. Пьянеет она быстро.

Виски — его пьют уверенные в себе женщины без комплексов. Выпив, могут проявлять сумасбродство, быть непредсказуемыми.

Пьянеют быстро, а наутро не любят вспоминать о вчерашнем, т.к. «наворотить» могут немало…

Текила — для экстравагантных, «взрывоопасных» барышень. Они могут быть буйными и опасными, хотя после нескольких порций мгновенно «отрубаются».

Ром-кола — любимый напиток женщин, любящих эксперименты. И в личной жизни тоже. Трезвеют они, не успев опьянеть, и часто исчезают по-английски. Словом, не соскучишься.

Джин-тоник — эти женщины мало в чем разбираются, часто говорят о том, чего не понимают, пьянеют быстро, а наутро не могут вспомнить, что с ними приключилось.

Красное вино — эмоциональные, страстные натуры. С виду женщина может быть сдержанной, но внутри бушуют ураганы. Пьянеют не так быстро, но в опьянении неподражаемы…

Белое вино — сдержанные, знающие себе цену, холодные и расчетливые светские львицы. Они всегда остаются трезвыми и крайне осторожны в своих поступках.

Ликеры — это для «сладких» женщин, ведущих домашний образ жизни. Они хорошо готовят и ведут хозяйство. Любят дорогие подарки.

Пиво — для женщин «без претензий». Эти женщины — отличные «парни». С ними хорошо советоваться. Они незаменимые товарищи по работе

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