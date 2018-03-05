вторник, 6 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Четыре совета: как найти свой стиль

Четыре совета: как найти свой стиль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Каждая женщина стремится выглядеть красиво, уникально и стильно. Но мода меняется и женщинам все тяжелее выбрать тот стиль, который будет подходить именно им. О том, как найти и выбрать свой собственный стиль, наша редакция решила дать вам несколько дельных советов.

Прислушивайтесь к себе.

Висящая одежда на вешалке кричит: да, это модно! Но вы понимаете, что она вам просто не нужна. Стилисты рекомендуют при создании своего стиля, первым делом прислушиваться к себе. Выбирайте те наряды, которые больше всего подходят именно вам: любите обтягивающие наряды, тогда выбирайте именно их!

Определите свой тип фигуры.

После того, как вы изучили свое внутренние потребности в одежде, нужно определить ваш тип фигуры, передает Rus.tvnet.lv.

Для прямоугольной фигуры лучше всего выбирать прямые жакеты, свободные блузы с круглым вырезом, юбки.

Для фигуры песочные часы стилисты рекомендуют выбирать любую одежду, которая придется вам по вкусу.

Для обладательниц грушевидной фигуры подойдут наряды, которые визуально сузят бедра, и придадут немного объема плечам.

Обладательницам O-образной фигуры следует выбирать наряды, где линии в одежде должны располагаться по вертикали, тем самым удлиняя силуэт. Откажитесь от объемной одежды.

Для V-образной фигуры идеально будут смотреться юбки-клеш или платья с баской.

Правильно сочетайте вещи в образе.

Залог хорошего и универсального стиля – правильное сочетание в образе вещей. Чтобы избежать ошибок в создании индивидуального стиля, вы должны знать:

В образе не должно быть больше 3 цветов;

Не сочетайте вещи теплых/холодных оттенков между собой;

Подбирайте вещи своему цветотипу.

Определите свой цветотип.

Существуют 4 вида цветотипа:

Зима. Для обладательниц холодного цветотипа, лучше всего выбирать наряды таких оттенков: белый, черный, голубой, синий, фиолетовый и бордовый.

Весна. Если у вас бледная кожа с легким румянцем, тогда выбирайте одежду таких оттенков: зеленого, абрикосового, кораллового, молочного и бежевого цветов.

Лето. Если вы обладательница молочно-белой кожи, тогда лучше всего присмотритесь к таким оттенкам вещей: бежевый, сиреневый, нежно-голубой и малиновый.

Осень. Для обладательниц светлой кожи лица с золотистым подтоном, лучше всего отдать предпочтение таким оттенкам: горчичный, золотистый, медный, бронзовый и красный.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ