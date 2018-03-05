Когда муж слишком упрямый: рекомендации для жен

Чтобы смягчить вспыльчивый и упрямый нрав мужа, воспользуйтесь следующими советами.

1. Если муж непреклонно настаивает на своем, а вы понимаете, что его точка зрения на этот вопрос ложна, то нужно использовать в таких ситуациях такие высказывания: “Ты совершенно прав, но, может быть, поступим немного иначе“ или “Я тоже так думаю, но можно посмотреть на проблему с другой стороны“. Мужчина всегда становится мягче, если понимает, что с его мнением считаются, а еще лучше, когда разделяют его точку зрения, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Умная женщина не позволит довести ситуацию до критической точки. По крайней мере, сделайте вид, что уступили ему. Пусть муж всегда будет главой семьи, а женщина тем компасом, который будет показывать верное направление главе. Позвольте себе быть счастливой в семье, а счастье — это душевное равновесие, которое мы создаем сами, и чем меньше ситуаций, в которых вы настаиваете на своей правоте, тем лучше ваши отношения.

3. Старайтесь тактично сглаживать ситуации, хотя в наше время это кажется довольно сложным. Ведь, в большинстве сегодняшних семей, именно женщина зарабатывает больше, и это становится главной причиной семейных конфликтов. Мужчина чувствует себя не реализованным. Отнеситесь к этому с пониманием. Не акцентируйте на этом внимание. Подбирайте нужные слова, когда затрагиваете вопрос о доходах.