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  • Десять фактов о женской физиологии, которые мало кому известны

Десять фактов о женской физиологии, которые мало кому известны

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ФОТО: Scanpix

Женщина - воистину уникальное творение, она дарует наслаждение, а потом внутри нее зарождается новая жизнь. Нашим организмом управляет множество гормонов и мужчинам приходится нелегко, ведь понять нас бывает непросто. Но как же мало даже мы, женщины, знаем о своей собственной природе.

Сегодня мы хотим рассказать вам научные факты о женской физиологии, которые помогут лучше понять себя, сообщает Ivona.bigmir.net.

  1. Среднестатистическая длина влагалища составляет 7-12 см, но во время секса оно может увеличиваться почти в два раза.
  2. Самое сильное сексуальное желание женщина испытывает во время овуляции – на 12-14 день менструального цикла. При этом самые яркие оргазмы происходят непосредственно в последние дни перед месячными.
  3. Женские половые органы, благодаря секрету, который выделяют железы, снабжены защитой от микробов и инфекций.
  4. 75% женщин хотя бы раз на протяжении своей жизни сталкивались с молочницей. Причиной является нарушение флоры половых органов в следствии приема антибиотиков, частого ношения синтетического белья и других факторов.
  5. Точка G получила свое название благодаря нашедшему ее в 50-х годах прошлого века немецкому гинекологу Эрнсту Грэфенбергу. Он был уверен, что это небольшая часть передней стенки влагалища, расположенная на глубине 2,5—7,6 сантиметра, за лобковой костью и уретрой, является отдельным органом - аналогом предстательной железы у мужчин. Впрочем, это мнение было уже не единожды опровергнуто учеными.
  6. Лучшей защитой от инфекций являются презервативы. А самым надежным из обратимых средств контрацепции внутриматочная спираль. Правильно подобранная и установленная, она защищает от нежелательной беременности на 99%.
  7. Секс без проникновения может доставить женщине больше удовольствия, так как нервные окончания расположены на клиторе, а влагалище их практически лишено, иначе деторождение было бы совсем невозможным процессом.
  8. Доктор Самуэль Салама, говоря о природе жидкости, выделяемой при женском оргазме, отмечает ее сходство по составу с мочой.
  9. Нет одного стандарта, как должны выглядеть женские половые органы – их цвет, размер и форма индивидуальны. Кроме того, все эти факторы могут меняться во время полового акта.
  10. Влажность вагины зависит от желез расположенных на ее стенках. Например, бартолиновых и желез преддверья влагалища. Именно они продуцируют смазку во время возбуждения.

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