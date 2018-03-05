Десять фактов о женской физиологии, которые мало кому известны

Женщина - воистину уникальное творение, она дарует наслаждение, а потом внутри нее зарождается новая жизнь. Нашим организмом управляет множество гормонов и мужчинам приходится нелегко, ведь понять нас бывает непросто. Но как же мало даже мы, женщины, знаем о своей собственной природе.