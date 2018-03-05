Идеально для ужина: мясной рулет в слоеном тесте

Предлагаем вашему вниманию блюдо для сытного ужина.
Ингредиенты
Свиной фарш 400 г
Слоеное бездрожжевое тесто 300 г
Ветчина 150 г
Сладкий перец 1 шт.
Яйца 1 шт.
Грибы шампиньоны 150 г
Репчатый лук 1 шт.
Майонез 2 ст.л.
Сыр 100 г
Семена кунжута 1 ч.л.
Соус чили,черный молотый перец, соль по вкусу
Приготовление
Натереть на мелкой терке сыр. Очистить перец и нарезать кубиками. Нарезать грибы и лук кубиками, ветчину - соломкой, пишет Ivona.bigmir.net.
Обжарить грибы с луком на растительном масле. Соединить мясной фарш с сыром, перцем и грибами. Приправить начинку специями, добавить майонез, перемешать.
Раскатать тесто прямоугольной формы, выложить начинку и свернуть рулетом. Переложить рулет на противень, застеленный бумагой для выпекания, смазать взбитым яичным желтком и притрусить кунжутом. Выпекать 40 минут при температуре 180С.