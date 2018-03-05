вторник, 6 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • К столу
  • Идеально для ужина: мясной рулет в слоеном тесте

Идеально для ужина: мясной рулет в слоеном тесте

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Elnur Amikishiyev/PantherMedia / Elnur Amikishiyev

Предлагаем вашему вниманию блюдо для сытного ужина.

Ингредиенты

Свиной фарш 400 г

Слоеное бездрожжевое тесто 300 г

Ветчина 150 г

Сладкий перец 1 шт.

Яйца 1 шт.

Грибы шампиньоны 150 г

Репчатый лук 1 шт.

Майонез 2 ст.л.

 Сыр 100 г

Семена кунжута 1 ч.л.

Соус чили,черный молотый перец, соль по вкусу

Приготовление

Натереть на мелкой терке сыр. Очистить перец и нарезать кубиками. Нарезать грибы и лук кубиками, ветчину - соломкой, пишет Ivona.bigmir.net.

Обжарить грибы с луком на растительном масле. Соединить мясной фарш с сыром, перцем и грибами. Приправить начинку специями, добавить майонез, перемешать.

Раскатать тесто прямоугольной формы, выложить начинку и свернуть рулетом. Переложить рулет на противень, застеленный бумагой для выпекания, смазать взбитым яичным желтком и притрусить кунжутом. Выпекать 40 минут при температуре 180С.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ