Идеально для ужина: мясной рулет в слоеном тесте

Ингредиенты

Свиной фарш 400 г

Слоеное бездрожжевое тесто 300 г

Ветчина 150 г

Сладкий перец 1 шт.

Яйца 1 шт.

Грибы шампиньоны 150 г

Репчатый лук 1 шт.

Майонез 2 ст.л.

Сыр 100 г

Семена кунжута 1 ч.л.

Соус чили,черный молотый перец, соль по вкусу

Приготовление

Натереть на мелкой терке сыр. Очистить перец и нарезать кубиками. Нарезать грибы и лук кубиками, ветчину - соломкой, пишет Ivona.bigmir.net.

Обжарить грибы с луком на растительном масле. Соединить мясной фарш с сыром, перцем и грибами. Приправить начинку специями, добавить майонез, перемешать.