Рецепт: весенний суп из спаржи с беконом

Этот простой весенний суп из белой спаржи вкусно есть с хрустящим белым хлебом.
Ингредиенты
белая спаржа, грубо нарезанная 300 г
большой кусок сливочного масла
репчатый лук, нарезанный 2 шт.
овощной бульон 1.5 л
мука 1.5 ст.л.
оливковое масло 2 ст.л.
бекон, нарезанный 2 полоски
соль, перец по вкусу
1. Нагреть сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавить нарезанный лук, перемешать, накрыть крышкой и жарить около 5 минут. 2. Тем временем нарезать спаржу. Добавить в кастрюлю, когда лук поджарится. Хорошо перемешать, добавить щепотку соли и перец, снова накрыть крышкой и готовить в течение 10 минут, периодически помешивая, пишет Ivona.bigmir.net.
3. Пока спаржа жарится, разогреть сковороду на сильном огне и добавить оливковое масло. Когда оно нагреется, добавить бекон и обжарить его до румяной корочки. Добавить бекон в кастрюлю со спаржей и готовить 10 минут. Добавить немного бульона в сковороду, где жарился бекон, а затем перелить его в кастрюлю. 4. Добавить муку и хорошо перемешать. Постепенно влить бульон, все время помешивая.
5. Довести суп до кипения, снять его с огня и взбить блендером. Вернуть на медленный огонь и варить еще 20 минут. Приправить по вкусу. 6. Суп-пюре из белой спаржи можно подать с дополнительной порцией поджаренного бекона.