Рецепт: весенний суп из спаржи с беконом

Ингредиенты

белая спаржа, грубо нарезанная 300 г

большой кусок сливочного масла

репчатый лук, нарезанный 2 шт.

овощной бульон 1.5 л

мука 1.5 ст.л.

оливковое масло 2 ст.л.

бекон, нарезанный 2 полоски

соль, перец по вкусу

1. Нагреть сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавить нарезанный лук, перемешать, накрыть крышкой и жарить около 5 минут. 2. Тем временем нарезать спаржу. Добавить в кастрюлю, когда лук поджарится. Хорошо перемешать, добавить щепотку соли и перец, снова накрыть крышкой и готовить в течение 10 минут, периодически помешивая, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Пока спаржа жарится, разогреть сковороду на сильном огне и добавить оливковое масло. Когда оно нагреется, добавить бекон и обжарить его до румяной корочки. Добавить бекон в кастрюлю со спаржей и готовить 10 минут. Добавить немного бульона в сковороду, где жарился бекон, а затем перелить его в кастрюлю. 4. Добавить муку и хорошо перемешать. Постепенно влить бульон, все время помешивая.