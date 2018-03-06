Совместный сон с ребенком провоцирует депрессию у матери

Исследователи из Университета Пенсильвании наблюдали за 103 матерями в первый год жизни их ребенка. В первый месяц жизни детей 73% родителей спали вместе с ними. К трехмесячному возрасту с детьми спала только половина матерей, а к полугоду - всего 25% молодых мам. У женщин, которые спали со своим ребенком после того, как ему исполнилось полгода, уровень депрессии оказался на 76% выше, чем у тех, чей ребенок стал спать в отдельной комнате. Кроме того, таких матерей на 16% чаще осуждали за сон с детьми, пишет Meddaily.ru.