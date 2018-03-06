Медики разрешили беременным принимать горячие ванны и заниматься аэробикой

У всех участниц регистрировалась температура тела во время принятия ванн, нахождения в сауне или аэробных тренировок. Выяснилось, что беременные женщины могут смело заниматься аэробными упражнениями в течении 35 минут. При этом частота сердечных сокращений не должна превышать 90% от максимальной, а температура воздуха - 25 градусов Цельсия. Рекомендуемая относительная влажность - около 45%, пишет Meddaily.ru .

На любом сроке беременности разрешается заниматься аквааэробикой в течение 45 минут. Температура воды должна быть не меньше 28,7 градуса и не больше 33,3 градуса Цельсия. Исследователи также сказали, что женщинам можно находиться в горячих ваннах (40 градусов Цельсия) или в саунах (70 градусов Цельсия и относительная влажность 15%). Если соблюдать правила, то температура тела не превысит пороговое значение в 39 градусов Цельсия, утверждают эксперты.