Медики назвали самые опасные продукты

Употребление продуктов с добавленным сахаром, независимо от его разновидности, связано с развитием ряда опасных нарушений, а, кроме того, снабжает организм лишними калориями. Об этом специалисты рассказали на портале Здоровье Mail.Ru.

По словам неврологов, сладкий вкус сахара стимулирует мозг выделять вещество дофамин, тормозящее расход серотонина и тем самым способствующее хорошему настроению. Чем чаще человек употребляет сахар, тем больше «ленится» организм и тем хуже сам активизирует дофаминовые нервные сигналы. Так развивается сахарная зависимость, с которой тесно связана и склонность к перееданию, пишет Medikforum.ru.

С увеличением потребления продуктов с сахаром, особенно фруктозой, врачи соотносят и повсеместный рост уровня ожирения. Чем больше съедается за день продуктов с добавленной фруктозой, тем выше вероятность того, что у человека возникнут ожирение, диабет и жировое перерождение печени, предостерегли эксперты.

Помимо того, результаты ряда исследований говорят о том, что пища с добавленным сахаром наряду с жиром повышает в крови уровень жиросодержащих клеток. Это портит состояние сердца и сосудов.

Также постоянное употребление продукции с добавленным сахаром притупляет чувствительность клеток тела к инсулину, на фоне данного процесса резко повышается риск диабета второго типа. Ухудшение реакции клеток организма на инсулин является симптомом сбоя функции поджелудочной железы, развития воспаления.

Худшим видом продукции с добавленным сахаром, по мнению специалистов, являются подслащенные напитки. Другой источник – различные десерты, конфеты, шоколад, торты и пирожные, булочные изделия готового производства.