Эксперты рассказали, как избавиться от растяжек

Полосовидная атрофодермия на теле может появиться в период беременности, при резком наборе веса или приеме гормональных препаратов. Растяжки чаще всего возникают в области живота, бедер, ягодиц и на груди: при увеличении их объема волокна коллагена повреждаются и на участках кожи появляются бороздки с фиолетовым или красноватым оттенком. Спустя время они обесцвечиваются и становятся еле заметными. Всем женщинам хочется иметь красивое тело, и они готовы испробовать разные способы избавления от проблемы, пишет Medikforum.ru.

Специалисты рассказали, что перед процедурами желательно провести пиллинг проблемных зон, обработав любым скрабом или сделав массаж мочалкой из люфы. В процессе улучшается кровообращение и эластичность кожи. Особенно полезной является обработка участков тела хной: нужно круговыми движениями натереть влажным ингредиентом место со стриями и оставить на 10 минут.