Женщинам требуются совсем другие обезболивающие лекарства

Женская боль является одним из самых плохо понимаемых наукой феноменов. Не менее 30% представительниц прекрасного пола страдают от болей во время секса, у каждой пятой регулярно отмечаются менструальные спазмы такой интенсивности, которую можно сравнить с инфарктами. И все равно, в большинстве случаев медицина не может предложить этим пациенткам ничего, кроме обычных и не всегда эффективных обезболивающих. И вот теперь команда из Университета Техаса в Далласе получила самые четкие доказательства того, что в клетках женщины боль проявляется совсем по-другому, чем в мужских. Между тем почти все исследования, связанные с лечением боли, проводились именно среди мужчин, пишет Medikforum.ru.

Результаты этого исследования доказывают, что те препараты, которые хорошо показывают себя среди представителей сильного пола, не всегда будут адекватными и эффективными среди женщин. Само исследование началось еще в 2014 году, когда Национальный институт здоровья заказал провести метаанализ всех предклинических исследований по боли, включая информацию по мужчинам и женщинам. До этого ученые избегали тестов на женщинах, поскольку из-за менструальных циклов и постоянных гормональных флуктуаций полученные результаты были непоследовательными. И вот теперь для того, чтобы разобраться в различиях между болью у мужчин и женщин, ученые манипулировали рецепторами нейротрансмиттера дофамина у самцов и самок мышей.