Какой женственностью наделены девушки по знаку Зодиака

Все говорят: «Женщина должна быть женственной!» Но никто при этом не может объяснить, что же имеется в виду. По нашему мнению сила женщины в женственности. Чем больше женственности, тем больше силы и влияния.
Лев
Сила Львиц — в бесстрашии. Львицам в принципе незнакомо чувство страха, именно поэтому они всегда и везде первые: первые красавицы(и неважно, как они выглядят), самые умные (и неважно, сколько других умников вокруг) и вообще королевы всея Вселенной. Просто потому, что пока все остальные сидят и боятся себя проявить — «Как бы чего не вышло», ага — Львица просто встает, царственной походкой проходит к трону и усаживается на него. Будто так и надо. И всегда почему-то оказывается, что так и надо, пишет Clubber.com.ua.
Дева
Сила Дев — в логике и интеллекте. Ум Девы — это катана, меч самураев, способный с одинаковой легкостью рассекать и шелк, и мрамор. И живую плоть, да. Дева разберет на атомы любую ситуацию и проблему, внимательно рассмотрит, изучит и соберет обратно — теперь точно зная, что ей со всем этим делать. Или не ей, а вам — потому что Деве неважно, что именно разбирать. Совсем неважно. Ситуации или чувства, свои или чужие — ей все едино. Зато ошибок она не допускает.
Водолей
Сила Водолея — в нестандартном мышлении. Барышня-Водолей некоторым кажется немного странной, прямо Безумный Шляпник, Мартовский Заяц и Алиса в одном флаконе. Иные даже считают, что она и вовсе не приспособлена к нормальной жизни, потому что вечно витает в облаках. Ну-ну. Вот в тот самый момент, когда все начнут бегать по потолку, кричать «Все пропало!» и «Мы все умрем!», барышня-Водолей мгновенно увидит выход. Или даже два. И подскажет всем, какой лучше. Потому что только она умеет ходить сквозь стены из стереотипов и глупых правил.
Рыбы
Сила Рыб — в невероятной интуиции. Рыбка чувствует мир, как воду: мельчайшие колебания и перепады температур она считывает мгновенно и замечает даже те нюансы, которые недоступны вообще никому. Правда, магическим шаром Рыбки работать не любят, лишние люди их напрягают. Но вот своих близких Рыбка, конечно, уведет от опасности задолго до того, как эта самая опасность хоть как-то себя проявит. Ну и самой себе Рыбка пропасть, конечно, не даст.
Весы
Сила Весов — в легкости и обаянии. Барышня-Весы всегда прелестна. Даже если она суровый главный бухгалтер, адвокатесса с акульими зубами или даже Ее Темнейшество Завуч — она все равно такая девочка-девочка. Милая, обаятельная, необычайно харизматичная и очень легкая. Рядом с Весами каждый задрипанный мужчонка чувствует себя великолепным героем, каждая уставшая женщина — юной принцессой, а каждый малолетний хулиган — милым ангелочком. Да что там, рядом с Весами даже злокозненные коты перестают гадить людям в тапки! Потому что никто не хочет огорчать эту фею.
Скорпион
Сила Скорпионов — в природном магнетизме. Барышня-Скорпион не прилагает ни малейших усилий для того, чтобы притянуть к себе кого угодно, как магнитом, и полностью лишить воли. Это происходит само собой. Очень страшное колдовство! К счастью, барышню-Скорпиона интересуют только избранные, до большинства своих жертв она никогда не снисходит, и они постепенно как-то сами отваливаются, недоумевая: что это было? Что, что… Какая вам разница, что? Скажите спасибо, что капкан сам открылся. Потому что тем, кто крепко попался, даже лапу себе отгрызать бесполезно. Потому что не захочется.
Стрелец
Сила Стрельцов — в стойкости и оптимизме. Абсолютно непоколебимый знак. Все вокруг снесет жизненное цунами, кого-то утопит, кого-то выбросит на чужой берег, разрушит города и поменяет местами острова, а барышня-Стрелец останется стоять, где стояла. Отожмет волосы от воды и скажет: «Сходила, блин, за хлебушком!» И, кстати, хлебушек при этом не потеряет. Так что если «хлебушек» — это вы, можете считать, что у вас отныне 9 жизней. В силе Стрельца можно спрятаться от всех жизненных невзгод, как в неприступной цитадели. Правда, эту цитадель сперва еще нужно завоевать, но это уже другая история.
Козерог
Сила Козерога — в трудоспособности. Уже кони от работы не просто трагически скончаются, а успеют стать ископаемыми, а барышня-Козерог все еще будет работать, не подавая ни малейших признаков усталости. Некоторые пытаются жалеть «бедняжек» Козерогов, не понимая главного: барышня-Козерог — это вечный двигатель, свою энергию она черпает именно в действии. А это значит, что принцип «Делай, что должно, и будь что будет» всегда работает на нее.
Овен
Сила Овна — в целеустремленности. Барышня-Овен видит цель, а препятствия — пренебречь, вальсируем! При этом надо понимать, что если на пути барышни-Овна встанет непреодолимая стена, она рано или поздно, так или иначе, но пробьет ее. Или взорвет к чертям. Она прекрасно знает, что стену можно обойти, если как следует постараться, но считает, что компромиссы с реальностью — это для слабаков. И, что интересно, реальность обычно ей уступает. Потому что нет дураков, согласных бодаться с барышней-Овном. Все жить хотят, знаете ли.
Телец
Сила Тельцов — в фантазии. Все почему-то думают, что барышня-Телец — абсолютно земная особа, твердо стоящая на ногах, но напрочь лишенная фантазии. А вот и нет. На самом деле барышня-Телец просто сильна и умна, поэтому с мелкими проблемами расправляется одной левой. А вот от серьезных невзгод Телец убегает в свой богатый внутренний мир, который абы кому не показывает. Да лучше вам и не смотреть, что там у нее творится, — не для слабонервных это. Зато именно там она черпает энергию и возвращается обратно полной сил. Правда, в этот момент к ней лучше не приближаться. Можно ненароком заглянуть в глаза ее внутренних чудовищ и того… Оконфузиться.
Близнецы
Сила Близнецов — в коммуникативных навыках. Барышня-Близнецы — это вообще такой ходячий «Фейсбук» и птица-говорун. Она создает социальные связи так же легко и естественно, как паук плетет паутину, и управляет людьми как заправский кукловод. Но все же главная ее сила — слово. Она способна кого угодно заговорить до смерти, и кого угодно же буквально воскресить парой нужных слов — именно этому человеку нужных. «Вначале было слово», о, да. Имейте в виду, что на печатное слово эта магия тоже распространяется. Так что перед тем, как открывать письма от Близнецов, лучше надеть шапочку из фольги. А то мало ли.
Рак
Сила Рака — в эмпатии. Барышня-Рак не просто так всю жизнь прячется от мира в своем непробиваемом панцире! Ведь если она хоть кончик пальца оттуда высунет — все: всей барышне пропадать. Ее немедленно затянет в чью-нибудь чужую шкуру, и ей придется думать чужие мысли, переживать чужие чувства и вовлекаться в чужие проблемы. Для повседневной жизни качество не очень удобное, зато в случае глобальных катаклизмов — лучше не придумаешь. Барышню-Рака нельзя победить, потому что если ей надо, то она — это вы. А с самим собой воевать как-то странно, верно?