Какой женственностью наделены девушки по знаку Зодиака

Стрелец

Сила Стрельцов — в стойкости и оптимизме. Абсолютно непоколебимый знак. Все вокруг снесет жизненное цунами, кого-то утопит, кого-то выбросит на чужой берег, разрушит города и поменяет местами острова, а барышня-Стрелец останется стоять, где стояла. Отожмет волосы от воды и скажет: «Сходила, блин, за хлебушком!» И, кстати, хлебушек при этом не потеряет. Так что если «хлебушек» — это вы, можете считать, что у вас отныне 9 жизней. В силе Стрельца можно спрятаться от всех жизненных невзгод, как в неприступной цитадели. Правда, эту цитадель сперва еще нужно завоевать, но это уже другая история.

Козерог

Сила Козерога — в трудоспособности. Уже кони от работы не просто трагически скончаются, а успеют стать ископаемыми, а барышня-Козерог все еще будет работать, не подавая ни малейших признаков усталости. Некоторые пытаются жалеть «бедняжек» Козерогов, не понимая главного: барышня-Козерог — это вечный двигатель, свою энергию она черпает именно в действии. А это значит, что принцип «Делай, что должно, и будь что будет» всегда работает на нее.

Овен

Сила Овна — в целеустремленности. Барышня-Овен видит цель, а препятствия — пренебречь, вальсируем! При этом надо понимать, что если на пути барышни-Овна встанет непреодолимая стена, она рано или поздно, так или иначе, но пробьет ее. Или взорвет к чертям. Она прекрасно знает, что стену можно обойти, если как следует постараться, но считает, что компромиссы с реальностью — это для слабаков. И, что интересно, реальность обычно ей уступает. Потому что нет дураков, согласных бодаться с барышней-Овном. Все жить хотят, знаете ли.

Телец

Сила Тельцов — в фантазии. Все почему-то думают, что барышня-Телец — абсолютно земная особа, твердо стоящая на ногах, но напрочь лишенная фантазии. А вот и нет. На самом деле барышня-Телец просто сильна и умна, поэтому с мелкими проблемами расправляется одной левой. А вот от серьезных невзгод Телец убегает в свой богатый внутренний мир, который абы кому не показывает. Да лучше вам и не смотреть, что там у нее творится, — не для слабонервных это. Зато именно там она черпает энергию и возвращается обратно полной сил. Правда, в этот момент к ней лучше не приближаться. Можно ненароком заглянуть в глаза ее внутренних чудовищ и того… Оконфузиться.

Близнецы

Сила Близнецов — в коммуникативных навыках. Барышня-Близнецы — это вообще такой ходячий «Фейсбук» и птица-говорун. Она создает социальные связи так же легко и естественно, как паук плетет паутину, и управляет людьми как заправский кукловод. Но все же главная ее сила — слово. Она способна кого угодно заговорить до смерти, и кого угодно же буквально воскресить парой нужных слов — именно этому человеку нужных. «Вначале было слово», о, да. Имейте в виду, что на печатное слово эта магия тоже распространяется. Так что перед тем, как открывать письма от Близнецов, лучше надеть шапочку из фольги. А то мало ли.

Рак