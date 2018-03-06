Масло для кожи лица: какое выбрать и как использовать

Оливковое масло. Это масло принято считать универсальным натуральным косметическим средством. Его называют чудодейственным маслом, так как оно существенно облегчает жизнь. Оливковое масло идеально подходит для чувствительной, сухой и обезвоженной кожи лица. Масло применяют не только в качестве питательного средства для лица, оно еще служит в качестве демакияжа. Масло прекрасно удаляет излишки косметики, при этом очищает кожу лица. Лучше всего применять оливковое масло в чистом виде, первоначально подогрев его на водяной бане, пишет Lady.tochka.net.

Масло макадамии. Чтобы защитить кожу лица от внешней агрессии (пыли, смога и т.д), лучше всего использовать масло макадамии. Это идеальное масло для обладательниц чувствительной и сухой кожи, которым нужно экстренное перевоплощение. Наноси масло макадамии в соло исполнении в качестве дневного крема либо же добавляй пару капель в свой крем.

Кокосовое масло. Также идеальным для кожи лица можно считать и кокосовое масло. Его можно использовать как средство для снятия макияжа, питания и увлажнения кожи, а также как противомикробное и противогрибковое средство. Кокосовое масло можно применять в чистом виде только для сухой, обезвоженной или нормальной кожи лица. А вот если у тебя жирная или комбинированная кожа, добавляй в свой любимый крем или сыворотку пару капель кокосового масла.

Масло авокадо. Если ты в поисках хорошего увлажняющего масла, которое также подтягивает кожу и делает ее эластичной, выбирай масло авокадо. Оно проникает в более глубокие слои кожи и поддерживает создание новых волокон коллагена и эластина. Если ты заметила на лице первые морщинки, в помощь тебе придет масло авокадо. Лучше всего использовать это масло в качестве ночного крема, предварительно очистив кожу лица.