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Масло для кожи лица: какое выбрать и как использовать

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Розовое масло

ФОТО: Scanpix

Многие девушки знают, что чудодейственными средствами для идеальной кожи лица являются масла. Они способны преображать кожу буквально за одно применение. Но нужно с осторожностью выбирать масла, ведь есть и такие, которые могут принести вред коже. Если ты в поисках натуральных масел для лица,  тебе нужно знать, какие лучше всего выбирать и как применять.

Оливковое масло. Это масло принято считать универсальным натуральным косметическим средством. Его называют чудодейственным маслом, так как оно существенно облегчает жизнь. Оливковое масло идеально подходит для чувствительной, сухой и обезвоженной кожи лица. Масло применяют не только в качестве питательного средства для лица,  оно еще служит в качестве демакияжа. Масло прекрасно удаляет излишки косметики, при этом очищает кожу лица. Лучше всего применять оливковое масло в чистом виде, первоначально подогрев его на водяной бане, пишет Lady.tochka.net.

Масло макадамии. Чтобы защитить кожу лица от внешней агрессии (пыли, смога и т.д), лучше всего использовать масло макадамии. Это идеальное масло для обладательниц чувствительной и сухой кожи, которым нужно экстренное перевоплощение. Наноси масло макадамии в соло исполнении в качестве дневного крема либо же добавляй пару капель в свой крем.

Кокосовое масло. Также идеальным для кожи лица можно считать и кокосовое масло. Его можно использовать как средство для снятия макияжа, питания и увлажнения кожи, а также как противомикробное и противогрибковое средство. Кокосовое масло можно применять в чистом виде только для сухой, обезвоженной или нормальной кожи лица. А вот если у тебя жирная или комбинированная кожа,  добавляй в свой любимый крем или сыворотку пару капель кокосового масла.

Масло авокадо. Если ты в поисках хорошего увлажняющего масла, которое также подтягивает кожу и делает ее эластичной,  выбирай масло авокадо. Оно проникает в более глубокие слои кожи и поддерживает создание новых волокон коллагена и эластина. Если ты заметила на лице первые морщинки,  в помощь тебе придет масло авокадо. Лучше всего использовать это масло в качестве ночного крема, предварительно очистив кожу лица.

Масло чайного дерева. Для обладательниц проблемной и жирной кожи лица лучше всего использовать масло чайного дерева. Как утверждаю косметологи, масло чайного дерева - самое эффективное средство в борьбе с прыщами и раздражениями на коже лица. Главное - не переусердствуй с дозировкой. Наноси точечно на проблемные участки лица масло чайного дерева.

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