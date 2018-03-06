Корейская косметика: мифы и реальность

Наша редакция решила рассказать тебе все о корейской косметике. А также ты узнаешь все мифы об этой косметике, и о том, в чем разница корейской продукции от отечественной, пишет Lady.tochka.net.

Корейская косметика считается одной из самых популярных в бьюти-индустрии благодаря ее качеству, эффективности. Также она имеет анти-эйдж - эффект. Многие девушки выбирают корейскую косметику из-за того, что она работает на все 100%.

Корейская косметика натуральная. Многие считают, что корейская косметика натуральная. Но это не так. Например, в составе кремов можно найти так называемый фталат, который запрещен в Европе. Поэтому, прежде чем скупать всю корейскую косметику, ознакомься с составом, а еще лучше, почитай отзывы других покупателей.

Корейская косметика эффективней чем европейская. Косметика из Кореи направлена на решение конкретных проблем с кожей, и в этом ее основная "фишка". И разницы между европейской и корейской почти нет. Поэтому если ты в поисках хорошей защиты для кожи от солнца или средства для отбеливания кожи, тогда лучше выбирай корейскую косметику.

Корейская косметика - качественная. Да, действительно, корейская косметика более качественная чем европейская. А все из-за того, что корейская косметика рассчитана на девушек с плотной кожей, поэтому концентрация средств более выше чем у других производителей стран.

Корейская косметика от морщин. У многих корейских косметических марок есть средства, которые предотвращают морщины. И да, это правда, большинство anti-age средств оказывают антивозрастное воздействие. Антивозрастная косметика направлена на увлажнение, питание, а также имеет в составе SPF, который отодвигает момент появления на лице морщин.