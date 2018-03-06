Актриса пришла на "Оскар" в тапочках и в третий раз в одном и том же платье. Может себе позволить!

Впервые Хэддиш надела свое белое элегантное платье на премьеру комедии «Улётные девочки» в июле 2017 года. В ноябре актриса появилась в том же наряде на музыкальном шоу Saturday Night Live, пишет Lifter.com.ua.

Тиффани Хэддиш и Майа Рудольф ФОТО: A.M.P.A.S./SIPA/A.M.P.A.S./SIPA

Звезда фильма «Улётные девочки» говорит, что ей плевать на негласное правило, согласно которому голливудским актрисам запрещено надевать одно и то же платье дважды. Даже если оно стоит баснословных денег!

"Я потратил целое состояние на это платье, - говорила Хэддиш ранее. - Я отдала за него больше, чем плачу за ипотеку. Это же Alexander McQueen! Его цена - $4000 долларов. Я собираюсь надевать его еще много раз", - сказала звезда.

И она выполнила свое обещание.

В этот раз юбилейная церемония "Оскар" стала настоящим триумфом феминизма. Тиффани Хэддиш отличилась не только тем, что пришла в "старом" по меркам Голливуда платье. В паре с другой актрисой - Майей Рудольф - она вышла представлять лучший короткометражный фильм в ... домашних тапочках!

Видимо, таким образом они решили показать, насколько бесчеловечными являются стандарты красоты в Голливуде. Ведь это так неудобно - находиться весь вечер на каблуках.

Не только Хэддиш появилась на мероприятии в до боли знакомом всем наряде. 86-летняя актриса Рита Морено, порывшись в шкафу, откопала в куче дизайнерских нарядов юбку, в которой получала «Оскар» за лучшую роль второго плана в «Вестсайдской истории» в 1962 году.

Рита Морено ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA

За все эти года она не потускнела и выглядела как новенькая!

На ту же церемонию актриса Фрэнсис Макдорманд, которая получила награду в номинации «Лучшая женская роль», пришла без малейшего намека на макияж. Следует упомянуть, что оскароносная актриса всегда придерживалась феминистических убеждений.