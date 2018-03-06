Письмо читательницы: муж обсуждает меня с бывшей женой

«Мне 35 лет, мужу тоже, в гражданском браке 4,5 года. Есть ребёнок от первого брака, мальчик, 9 лет и совместная дочка 1 год 4 месяца. Отношения с его матерью и сестрой не заладились. Как я поняла позже, это из-за того, что муж многое наговаривал про меня им, особенно когда выпивал.

У него тоже есть ребёнок от первого брака, 13 лет. Он винит меня в том, что у него не сложились отношения и общение с сыном из-за меня. Когда мы только начали жить, я болезненно относилась к его прошлому. Бывшая жена, с которой они разведены уже лет 8, давала ему понять, что хочет с ним сойтись. А он, когда ругался со мной и выпивал, звонил ей (это я потом увидела) и тоже меня «песочил» с ней. Теперь он во время скандала упрекает меня и говорит, что я тварь, что он на меня сына променял. Я знаю, что всегда он будет винить меня и не уважать. Надоело, хочу уйти от этих сплетен и грязи. Но страшно: получается, второй брак и второй ребенок без отца будет расти?»