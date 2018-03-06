Многодетная мать Оксана Акиньшина восхитила фигурой в купальнике

Оксана Акиньшина — настоящая королева селфи: большую часть ее Instagram занимают портретные снимки. А между тем многодетная мать может похвастаться и стройной фигурой, пишет Rus.tvnet.lv.

На днях звезда «Высоцкого» разместила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в ярко-голубом купальнике.

Подобные кадры на ее страницах в социальных сетях встретишь нечасто. Но находясь на одном из швейцарских SPA-курортов, Акиньшина решила не упустить возможность щелкнуть себя в полный рост.

Глядя на фото Оксаны, и не подумаешь, что она — мать троих детей. Поклонники актрисы были настолько восхищены увиденным, что в один голос назвали ее фигуру идеальной.

«Для всех, кто не верит, что и после беременности можно быть в форме!» — такими словами подписчики Оксаны Акиньшиной прокомментировали ее фото в купальнике. А вы с ними согласны?