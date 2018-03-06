Эксперты разоблачили «здоровые» советы по питанию

В частности, среди утверждений, которые собирают множество «лайков», значится мнение о том, что бананы провоцируют лишний вес. Врач-диетолог Кассандра Форсайт настаивает на том, что данная гипотеза ошибочна. Она отметила, что те, кто отказывается от бананов, лишают себя превосходного источника калия, без которого не смогут нормально функционировать мышцы, нервная система и мозг, пишет Rus.tvnet.lv.

«Бананы клеймят за высокое содержание сахара, которое может вызывать колебания уровня глюкозы в крови и ведет к набору веса. Но на самом деле в бананах сахара не больше, чем, например, в красном яблоке или груше, и меньше, чем в гранате или хурме. К продуктам с высоким гликемическим индексом бананы не относятся – скажем, у овсянки индекс выше», - заявила эксперт.

Прокомментировали в Американской ассоциации диетологов и мнение о том, что красное мясо есть нельзя, так как от него развивается рак.

Специалисты особо отметили, что, хотя некоторые исследования указывают на связь между употреблением промышленно переработанного красного мяса и болезнями сердца и раком кишечника, на мясо в виде стейков или домашнего рагу это не распространяется. Подобная связь в отношении этих блюд найдена не была.

В то же время, констатировали врачи, следует активно потреблять и другие источники белка – морепродукты, домашнюю птицу, бобовые и молочные продукты. Мясо лучше съедать не более 57 граммов ежедневно.