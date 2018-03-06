Неделя моды в Париже: кислотные цвета и многослойность от Balenciaga

Собрал гостей Гвасалия в одной из телевизионных студий Парижа, где были подготовлены декорации: гора, разрисованная яркими граффити, пишет Сплетник .

Цвет и стал главным героем новой коллекции: никакой пастельной и сдержанной гаммы — бал правят самые дикие оттенки, от кислотно-зеленого до ядовито-розового. Color-blocking, многослойность, рукава-перчатки и сапоги-чулки, крупные аксессуары, мини-платья с драпировками — всему этому нашлось место в новой коллекции дизайнера. Найдется ли место этому в гардеробе модников? Не сомневаемся!