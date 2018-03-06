среда, 7 марта 2018 г.
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  • Неделя моды в Париже: кислотные цвета и многослойность от Balenciaga

Неделя моды в Париже: кислотные цвета и многослойность от Balenciaga

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Показа Balenciaga все ждали с нетерпением, ведь креативный директор бренда Демна Гвасалия сейчас считается одним из самых влиятельных дизайнеров в мире. Неудивительно, что в первых рядах на шоу оказалось множество знаменитостей: Карли Клосс, Анна Винтур и многие другие пришли оценить новую коллекцию модельера.

Собрал гостей Гвасалия в одной из телевизионных студий Парижа, где были подготовлены декорации: гора, разрисованная яркими граффити, пишет Сплетник.

Цвет и стал главным героем новой коллекции: никакой пастельной и сдержанной гаммы — бал правят самые дикие оттенки, от кислотно-зеленого до ядовито-розового. Color-blocking, многослойность, рукава-перчатки и сапоги-чулки, крупные аксессуары, мини-платья с драпировками — всему этому нашлось место в новой коллекции дизайнера. Найдется ли место этому в гардеробе модников? Не сомневаемся!

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