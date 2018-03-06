Галерея: коллекция в стиле нуар от Givenchy

Местом шоу стал старинный Дорец правосудия, а источником вдохновения — фильмы-нуар и... Берлин, пишет Сплетник.

«Меня завораживает вся эта опасность в фильмах в жанре-нуар и их атмосфера. Благодаря наследию Юбера де Живанши и актрисам, с которыми он работал (например, с Одри Хепберн — знаменитое черное платье ее героини Холли Голайтли было как раз от Givenchy. — Прим. Ред.), наш Дом является неотъемлемой и важной частью истории кинематографа», — говорит Клэр.

Нуар-дизайнер, конечно, переосмысливает и миксует с мотивами, присущими клубной жизни Берлина, с эстетикой 70-х и футуристическими элементами. Отсюда все эти гигантские яркие шубы (из искусственного меха), анималистичные принты, широкие пояса, кожа, бахрома, платья, напоминающие о ревущих 20-х, воланы и банты.