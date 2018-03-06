Галерея: коллекция в стиле нуар от Givenchy

Первым в Париже прошел показ Givenchy. Для Клэр Уэйт Келлер, возглавившей Дом после ухода Риккардо Тиши (тот, кстати, на днях был назначен креативным директором Burberry), это всего лишь вторая коллекция на нынешнем посту, и критики очень цепко следят за каждым шагом дизайнера. Сегодня Клэр удалось их удивить.
Местом шоу стал старинный Дорец правосудия, а источником вдохновения — фильмы-нуар и... Берлин, пишет Сплетник.
«Меня завораживает вся эта опасность в фильмах в жанре-нуар и их атмосфера. Благодаря наследию Юбера де Живанши и актрисам, с которыми он работал (например, с Одри Хепберн — знаменитое черное платье ее героини Холли Голайтли было как раз от Givenchy. — Прим. Ред.), наш Дом является неотъемлемой и важной частью истории кинематографа», — говорит Клэр.
Нуар-дизайнер, конечно, переосмысливает и миксует с мотивами, присущими клубной жизни Берлина, с эстетикой 70-х и футуристическими элементами. Отсюда все эти гигантские яркие шубы (из искусственного меха), анималистичные принты, широкие пояса, кожа, бахрома, платья, напоминающие о ревущих 20-х, воланы и банты.
Эти наряды ничем не похожи на сдержанные костюмы героев фильмов "нуар" — внешне. А вот передать настроение и дать почувствовать разлитую в воздухе опасность и тайну модельеру, кажется, удалось.