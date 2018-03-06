Фото: постапокалиптичный рейв от Вивьен Вествуд
6 марта 2018 г., 19:52
Чего ждут зрители от показов Вивьен Вествуд и ее супруга и творческого партнера Андреаса Кронталера? Эпатажа и абсолютного безумства. И каждый раз они остаются довольны увиденным шоу.
В новой коллекции дизайнеров можно увидеть все, что уже давно стало их визитными карточками — здесь и расслабленность, и постапокалиптичный рейв, и колорит цыганского табора, и протест/заявление, пишет Сплетник.
Вествуд и Кронталер, как и прежде, стирают гендерные различия и создают образы для самых смелых, миксуя в своей работе 70-е, 80-е и 90-е.