среда, 7 марта 2018 г.
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  • Фото: постапокалиптичный рейв от Вивьен Вествуд

Фото: постапокалиптичный рейв от Вивьен Вествуд

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Чего ждут зрители от показов Вивьен Вествуд и ее супруга и творческого партнера Андреаса Кронталера? Эпатажа и абсолютного безумства. И каждый раз они остаются довольны увиденным шоу.

В новой коллекции дизайнеров можно увидеть все, что уже давно стало их визитными карточками — здесь и расслабленность, и постапокалиптичный рейв, и колорит цыганского табора, и протест/заявление, пишет Сплетник.

Вествуд и Кронталер, как и прежде, стирают гендерные различия и создают образы для самых смелых, миксуя в своей работе 70-е, 80-е и 90-е.

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