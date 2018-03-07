Три вещи, которые нужно сделать, если вы любите женатого

Прекратите заниматься с ним сексом

Да, он бог секса, а вы рядом с ним – богиня, и он это прекрасно знает, так что прекратите с ним спать. Мысль отказаться от удовольствия для него невыносима.

Или вы настолько наивны, что думаете, если продолжите заниматься с ним умопомрачительным сексом, он однажды испытает удивительный оргазм, и поймет, что пора прощаться с женой? Вряд ли, пишет Soulpost.ru.

Он просто сидит на двух стульях!

Что бы они не говорили, мужчины мотивированы сексом. Если он может получить прекрасный секс с вами всякий раз, когда захочет этого, и при этом будет благополучно женат, почему бы и нет?

Скандалы ужасны, развод еще хуже, он бьет по финансах, по детям, по образу жизни. Так что, если у него будет возможность иметь роман на стороне, он воспользуется ею.

Не разговаривайте с ним по телефону

Да, вы обожаете с ним болтать. Он рассказывает вам, как замечательно, наконец, найти кого-то, с кем он действительно может поговорить, кто его понимает. Он живет этими телефонными звонками. И вы, конечно, потому что, как и все женщины, вы хотите спасти его. Вы играете роль спасательной жилетки — женщины, которая всегда любит и поддерживает его.

Вы рассуждаете таким образом: «Если я поддержу его и буду рядом, несмотря ни на что, однажды он поймет, что нам суждено быть вместе, и он оставит свою жену».

Или он может использовать вас как запасной парашют для мягкой посадки, а затем пойдет домой смотреть со своей женой «Игру престолов». Разве не здорово?

Не обманывайте себя. Все, что вы ему даете, не заставит его ценить вас. Он мужчина и чувствует, что имеет права на вас.

Избегайте встречи с ним

Некоторые женщины искренне верят, что, если они перестанут видеться со своим любовником, он забудет их и никогда не покинет свою жену. Это неправда.

Вы для него – спасательный круг. Вы предоставляете ему любовь и секс, общение и отдых от несчастливого брака. Если вы внезапно уйдете, он лишится этого островка безопасности и безмятежности, и будет скучать по вам.

Знаете высказывание «От разлуки любовь горячей»? Оно должно стать вашим девизом.

Мужчины хотят того, чего они не могут иметь. Поэтому, если вы будете баловать вашего избранника своим присутствием, он будет скучать по вам и, возможно, даже будет больше ценить вас. Или, может, подумает о том, чтобы оставить свою жену ради вас.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные советы, знайте одно: ваш любовник либо собирается уйти от своей жены, либо нет. Нет ничего, что вы могли бы сделать или сказать, что заставит его сделать это быстрее, если он не будет к этому готов. Если он когда-нибудь будет готов.

Поэтому, если вы недовольны жизнью «другой женщины», которой вы живете, ожидая, пока ваш мужчина освободится, вы должны сделать выбор.

Вы можете ждать его, быть ему опорой и отрадой. Но, скорее всего, вы его так и не дождетесь.

Или же вы достанете собственную гордость из закромов души и уйти от этого ада. Если вы это сделаете, вы покажете ему, что вы — женщина, за которую стоит сражаться.

Что, если он этого не осознает? Что, если он никогда не покинет свою жену? Рассматривайте такой поворот судьбы как избавление от постылой жизни, от мужчины, который дает обещания и не сдерживает их, кто принимает вас как должное, не понимая, что держится за несчастливый брак.