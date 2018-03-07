Выращенные из грибных культур головные уборы – уже на подиумах!

Студентка магистратуры факультета моды Эстонской академии художеств Нийне занималась выращиванием кожи из грибных культур весь первый семестр. «Основной идеей является использование свойств грибного мицелия, – рассказывает дизайнер. – В качестве клея мы используем мицелий, прорастающий в питательный субстрат – рожь». По словам Нийне, для создания головных уборов используются формы, сшитые из пленки и специальных войлочных шляп, изготовленных с учетом формы головы из блоков пенопласта, а также бытовых предметов – мисок, ваз и т.д.

ФОТО: Мадис Лемпу

По мнению дизайнера, мы говорим о материале будущего, который имеет безграничный потенциал. «Изготовленную из грибных культур кожу можно использовать для создания передовых материалов и необходимых деталей в области моды, архитектуры и даже строительства», – утверждает Нийне. – А также в будущем в качестве альтернативы искусственным материалам. Например, этот материал может заменить настоящую кожу». По словам дизайнера, среда и биосфера Эстонии благоприятна для создания этого материала.

Процесс создания проходит в лаборатории и не наносит ни малейшего вреда окружающей среде. «Моя мечта – вырастить одежду без единого шва», – делится Нийне. – Наши попытки подтверждают, что это возможно, что, в свою очередь, лишь подталкивает к совершенствованию используемых техник».