14 вещей, которые могут изуродовать любую фигуру

AdMe.ru сделал подборку вещей, которых стоит избегать абсолютно всем девушкам.

14. Укороченные широкие брюки

Широкие укороченные брюки дробят силуэт, тем самым делая ноги короче. К тому же из-за широких штанин фигура в таких брюках становится похожей на треугольник.

Если вы все-таки хотите видеть подобную вещь в своем гардеробе, то выбирайте модель брюк 7/8, которая красиво открывает щиколотку и подчеркивает длину ног.

13. Платья без четкого силуэта

Платья без четкого силуэта смотрятся как мешок и могут испортить даже самую стройную фигуру, так как зрительно они добавляют объем в совершенно неожиданных местах.

Лучше отдавайте предпочтение более приталенным платьям, фасоны которых подчеркнут красивые изгибы женской фигуры.

12. Укороченные вещи

Модные сегодня кроп-топы, короткие жакеты и курточки замечательно выглядят на отредактированных фотографиях в инстаграме. Но в реальности они часто открывают те части тела, которые лучше скрыть. Мало кто из нас может похвастаться идеальным прессом, поэтому лучше не рисковать.

Покупайте вещи, которые закрывают живот, а укороченные варианты оставьте разве что для пляжа.

11. Брюки в полоску

Брюки в полоску — очень опасная вещь в гардеробе. Часто линии растягиваются в области бедер и ягодиц, тем самым делая фигуру шире.

Надевайте брюки без четкого рисунка. Мелкое графическое «дребезжание» будет отвлекать взгляд от незначительных недостатков фигуры, и к тому же подобная вещь выгодно выделит вас из толпы

10. Вещи с блестящим напылением

Нет ничего плохого, чтобы надеть блузку с декором из бисера или свитер с перламутровыми бусинами. Но вот кофта с блестящим напылением делает женщину похожей на воина в кольчуге. К тому же блестит она обычно как раз в проблемных зонах.

Если вы хотите выделяться, то выбирайте, например, кофты с яркими надписями или рисунком, соответствующем цветовой палитре вашего образа. Так вы подчеркнете свою индивидуальность и не прибавите лишних сантиметров.

9. Костюм, не подогнанный по размеру

Обычно девушки очень хорошо смотрятся в брючных костюмах. Строгость фактур еще больше подчеркивает женственность и хрупкость.

Костюм должен быть сшит четко по вашим параметрам, а не чрезмерно торчать или, наоборот, слишком облегать определенные части тела. Отдавайте предпочтение костюму одного оттенка, чтобы он смотрелся гармонично. Также не забудьте дополнить образ туфлями на шпильке, чтобы удлинить ноги.

8. Брюки с крупным принтом

Брюки с принтом могут освежить и разнообразить любой монохромный образ. Вот только крупного рисунка на ткани следует избегать, так как он нарушает пропорции силуэта и увеличивает объемы ног.

Выбирайте брюки однотонного цвета с цветными вставками. Например, черные полосы по бокам визуально сделают ваши ноги стройнее.

7. Контрастный перепад цветов