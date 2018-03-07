Сытный картофельный салат, который заменит вам полноценный ужин

Вы можете накормить этим салатом всю семью, особенно если времени на приготовление чего-нибудь сложного катастрофически не хватает.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

6 картофелин среднего размера;

1 красная луковица;

5 яиц;

1/2 стакана черных маслин;

4 ст. л. оливкового масла;

1/4 ч.л. соли;

1/4 ч.л перца;

пучок петрушки.

Для начала отварите картофель до готовности, очистите от кожуры и порежьте кубиками, пишет Lifter.com.ua.

Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите их от скорлупы и тоже нарежьте кубиками.

Красный лук нарежьте полукольцами, оливки разрежьте пополам, измельчите зеленый лук.

Смешайте все ингредиенты, добавьте к ним оливковое масло, посолите и поперчите салат. Сверху украсьте петрушкой.