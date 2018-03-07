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Сытный картофельный салат, который заменит вам полноценный ужин

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ФОТО: caro

Этот картофельный салат с маслинами, яйцами и красным луком является традиционным для румынской кухни, пишет Jo Сooks. Он легкий, вкусный и в то же время очень сытный, его приготовление займет всего полчаса!

Вы можете накормить этим салатом всю семью, особенно если времени на приготовление чего-нибудь сложного катастрофически не хватает.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

    6 картофелин среднего размера;

    1 красная луковица;

    5 яиц;

    1/2 стакана черных маслин;

    4 ст. л. оливкового масла;

    1/4 ч.л. соли;

    1/4 ч.л перца;

    пучок петрушки.

Для начала отварите картофель до готовности, очистите от кожуры и порежьте кубиками, пишет Lifter.com.ua.

Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите их от скорлупы и тоже нарежьте кубиками.

Красный лук нарежьте полукольцами, оливки разрежьте пополам, измельчите зеленый лук.

Смешайте все ингредиенты, добавьте к ним оливковое масло, посолите и поперчите салат. Сверху украсьте петрушкой.

Храните остатки салата в герметичном контейнере в холодильнике не дольше четырех дней.

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