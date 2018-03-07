Сытный картофельный салат, который заменит вам полноценный ужин

Этот картофельный салат с маслинами, яйцами и красным луком является традиционным для румынской кухни, пишет Jo Сooks. Он легкий, вкусный и в то же время очень сытный, его приготовление займет всего полчаса!
Вы можете накормить этим салатом всю семью, особенно если времени на приготовление чего-нибудь сложного катастрофически не хватает.
Вот что вам понадобится для его приготовления:
6 картофелин среднего размера;
1 красная луковица;
5 яиц;
1/2 стакана черных маслин;
4 ст. л. оливкового масла;
1/4 ч.л. соли;
1/4 ч.л перца;
пучок петрушки.
Для начала отварите картофель до готовности, очистите от кожуры и порежьте кубиками, пишет Lifter.com.ua.
Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите их от скорлупы и тоже нарежьте кубиками.
Красный лук нарежьте полукольцами, оливки разрежьте пополам, измельчите зеленый лук.
Смешайте все ингредиенты, добавьте к ним оливковое масло, посолите и поперчите салат. Сверху украсьте петрушкой.
Храните остатки салата в герметичном контейнере в холодильнике не дольше четырех дней.