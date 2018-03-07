Чем чаще вы обнимаете своих детей, тем они будут умнее! Вот как это работает

Вы из тех родителей, которые привыкли обнимать своих детей? Если да, то не прекращайте делать этого. Этим вы помогаете им стать умнее, пишет Newsner.
Согласно данным недавнего исследования, чем больше вы обнимаете ребенка, тем быстрее увеличивается его мозг, пишет Lifter.com.ua.
Исследователи из Общенациональной детской больницы в Огайо в течение некоторого времени наблюдали за реакцией 125 недоношенных и доношенных младенцев на объятия.
Недоношенные дети проявляли более выраженную реакцию на прикосновения и объятия, чем доношенные.
По словам доктора Натали Мейтре, нежные, прикосновения или объятия могут фактически помочь развитию мозга. Особенно они благоприятно действуют на тех малышей, которые длительное время находятся в инкубаторе.
«Недоношенным детям особенно важно испытывать положительные эмоции, чувствовать поддержку и заботу, подобные тем, которые они ощущали, находясь в утробе матери», - объясняет доктор Мейтре.
Существует прямая связь между объятиями и выработкой гормона окситоцина, ответственного за чувства любви и привязанности.
Этот гормон также влияет на формирование положительного социального поведения. Грудное вскармливание, обычное поглаживание или объятия могут вызывать выделение окситоцина как у матери, так и у ребенка, одновременно укрепляя связь между ними.
Доктор Мейтре утверждает, что даже редкие прикосновения к ребенку лучше, чем их полное отсутствие.
Последнее отрицательно влияет на способность ребенка устанавливать отношения с другими людьми. Итак, объятия - это не только проявление любви к ребенку, но и важнейший способ развития его когнитивных способностей.