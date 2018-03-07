Ученые назвали пять продуктов для улучшения настроения

Как рассказал эксперт, прежде всего, это ягоды годжи. Наряду с отличными вкусовыми качествами они содержат до 20 аминокислот и множество витаминов, включая группы B, что повышает уровень познавательного мышления и снижает стресс и чувство беспокойства, пишет Medikforum.ru.

Вторым продуктом, поднимающим настроение, ученые назвали ягоды асаи, богатые омега-3 и витаминами B. Они полезны для слаженной работы сердца, а также почти не содержат сахара.

На третьем месте эксперты расположили какао. Если шоколад повышает эндорфины и снижает стресс, то необработанная его форма – какао – может предотвратить развитие депрессии, побороть мигрени и облегчить проявления у женщин ПМС, а все благодаря повышенному содержанию магния.

Четвертый продукт «для счастья» – кокос. Наряду со здоровыми жирами, эффективно влияющими на настроение, злоупотреблять этим орехом не стоит, так как из-за поднятия уровня холестерина могут возникнуть болезни сердца.

Также для здоровья и настроения полезны морские водоросли спирулина. Их содержание витамина B12 крайне высоко, а белки и аминокислоты положительно влияют на метаболизм, снижают тревожность и стимулируют мыслительную активность.