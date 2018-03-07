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  • Александр Васильев: это сейчас невеста должна быть «секси» для всех, а раньше - только для мужа

Александр Васильев: это сейчас невеста должна быть «секси» для всех, а раньше - только для мужа

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Александр Васильев

ФОТО: Postimees.ee

Историк моды Александр Васильев вновь привeз в замок Фалль в Кейла-Йоа выставку — на этот раз антикварных свадебных платьев из личного фонда коллекционера, который, кстати, насчитывает около 65 тысяч вещей.

Выбор места объясняет просто: говорит, для эстонских пар замок — знаковое место. Несколько десятков платьев XIX и XX века. Шелк, кружево, парча. Васильев уверен, что хозяйки нарядов были знатными особами, пишет ETV+.

 Для уникальных экспонатов в замке слегка приглушили дневной свет, это позволяет костюмам дольше сохранять свой вид. Рассматривать на самом деле хочется каждое: изящное тонкое кружево, каскады бисера и даже живые эдельвейсы. И никакого декольте.

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