Александр Васильев: это сейчас невеста должна быть «секси» для всех, а раньше - только для мужа
7 марта 2018 г., 15:33
Историк моды Александр Васильев вновь привeз в замок Фалль в Кейла-Йоа выставку — на этот раз антикварных свадебных платьев из личного фонда коллекционера, который, кстати, насчитывает около 65 тысяч вещей.
Выбор места объясняет просто: говорит, для эстонских пар замок — знаковое место. Несколько десятков платьев XIX и XX века. Шелк, кружево, парча. Васильев уверен, что хозяйки нарядов были знатными особами, пишет ETV+.
Для уникальных экспонатов в замке слегка приглушили дневной свет, это позволяет костюмам дольше сохранять свой вид. Рассматривать на самом деле хочется каждое: изящное тонкое кружево, каскады бисера и даже живые эдельвейсы. И никакого декольте.