Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родов

27-летняя Лоуренс вместе со своим сожителем Куртом Стюартом (Kurt Stuart) приехали в местную больницу 5 марта. Женщина жаловалась на сильные боли в животе, пишет Rus.tvnet.lv.

«Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — рассказала она.

Однако врачи заявили Лоуренс, что она беременна, а боли объясняются схватками. Через 15 минут она родила здорового мальчика и назвала его Джаксом.

Это второй ребенок пары, у них уже растет двухлетняя дочь.

Они признались, что до сих пор не могут отойти от шока, но очень рады рождению малыша.

По словам Лоуренс, симптомов беременности у нее не было, а два теста, которые она сделала за последние несколько месяцев, были отрицательными.