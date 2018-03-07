Появились шорты, защищающие от насильников

Во время пробежки в парке на нее напали трое мужчин, однако случайный прохожий вступился за нее. Шорты (Safe Shorts) сделаны из очень прочной ткани, которую крайне трудно разорвать или порезать. Более того, на пояске предусмотрен кодовый замок. Есть еще один необычный элемент: небольшое кольцо, при срыве которого срабатывает сирена. Предполагается, что шум отпугнет насильника, пишет Gorabbit.ru.