Появились шорты, защищающие от насильников

В Германии в продаже появились шорты, призванные защитить от насильников. Придумала их немецкий дизайнер Сандра Сэилз после того, как чудом избежала изнасилования.
Во время пробежки в парке на нее напали трое мужчин, однако случайный прохожий вступился за нее. Шорты (Safe Shorts) сделаны из очень прочной ткани, которую крайне трудно разорвать или порезать. Более того, на пояске предусмотрен кодовый замок. Есть еще один необычный элемент: небольшое кольцо, при срыве которого срабатывает сирена. Предполагается, что шум отпугнет насильника, пишет Gorabbit.ru.
Стоят антинасильные шорты 149 евро. Как пишет General-Anzeiger, первую партию раскупили в рекордно короткие сроки. При этом интерес к новинке проявили не только немки: 20% продаж пришлось на женщин из других стран. Следующей страной, где Сэилз планирует запустить продажи, станет Индия, где проблема изнасилований крайне остра. Стоит ли ждать шортики в России, пока неизвестно.