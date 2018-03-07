Отец ридумал необычный способ утешить плачущего ребенка

Недавно в Youtube появился видеоролик с трехмесячным плачущим малышом, которого папа успокаивает с помощью маминой грязной рубашки. Звучит ужасно, но на деле не все так страшно – и способ действительно работает!
«Наш сынишка очень привязан к маме, - говорит отец мальчика. – Однажды, когда моей жене пришлось уйти по делам, ребенок начал сильно плакать. Друг (у которого тоже есть дети) предложил мне взять что-нибудь из вещей жены и поднести к лицу ребенка, чтобы он почувствовал знакомый запах», пишет Goodhouse.ru.
Папа решил последовать совету бывалого отца и для уверенности выбрал рубашку, которую его жена носила несколько дней. Ребенок, который буквально заходился в плаче, словно по мановению волшебной палочки быстро успокоился, почувствовав мамин запах.
«Я даже не надеялся, что это сработает! Надеюсь, это видео поможет другим папам справиться с плачущем ребенком в отсутствии мамы», - сказал он.