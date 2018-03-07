Отец ридумал необычный способ утешить плачущего ребенка

«Наш сынишка очень привязан к маме, - говорит отец мальчика. – Однажды, когда моей жене пришлось уйти по делам, ребенок начал сильно плакать. Друг (у которого тоже есть дети) предложил мне взять что-нибудь из вещей жены и поднести к лицу ребенка, чтобы он почувствовал знакомый запах», пишет Goodhouse.ru.