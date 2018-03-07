Влюбленная пара устроила свадьбу своей мечты в американском супермаркете

Все счастливые семьи, может быть, и похожи друг на друга, но вот едва ли найдется хоть одна пара одинаковых свадеб. Планируя счастливое событие, каждая пара старается реализовать свои самые сокровенные мечты и устроить праздник, который запомнится надолго.
Россу и Жаклин Аронсон не пришлось долго обсуждать, в каком ресторане праздновать свадьбу: и жених, и невеста отдали предпочтение любимому месту – супермаркету Whole Foods, пишет Goodhouse.ru.
Когда Росс и Жаклин познакомились, оба они жили в Нью-Йорке и тратили очень много времени, совершая покупки в этом супермаркете. Оба очень занятые, они проводили больше всего времени вместе, закупая продукты на предстоящую неделю. Даже предложение Росс сделал Жаклин в магазине – в цветочном отделе супермаркета. Правда, уже в другом городе – Северной Каролине, куда пара перебралась к тому времени.
Вдохновленные таким необычным способом сделать предложение, будущие супруги решили не останавливаться на достигнутом и сказали друг другу: «Мы согласны» ровно через год в том же цветочном отделе того же магазина.
«Нам очень понравилась идея начать новый важный этап жизни с того места, куда мы приходим каждый день и где проводим много времени», - сказала Жаклин в интервью изданию «TODAY Food».
После заключения брака в специально украшенном цветочном отделе молодожены отправились в кафетерий супермаркета на свадебный прием.