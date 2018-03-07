Письмо мужу: у меня на кухне грязно, потому что я мать троих детей

«Первым делом с утра я пошла на кухню с твердым намерением навести там порядок. Я взяла со стола расческу и резинки для волос и направилась в ванную комнату, чтобы положить их в ящик», - пишет Джордан, пишет Goodhouse.ru.

В углу ванной она заметила стопку грязных полотенец. Так как это дело нельзя было больше откладывать на потом, Джордан взялась за стирку. Загрузив стиральную машину, она направилась прямиком на кухню, как вдруг на ее пути возник «Ребенок Б». Голодный и сердитый «Ребенок Б»!

Вручив дочке сырные палочки, Джордан принялась за уборку… но вспомнила, что должна отправить электронное письмо учителю дочке по поводу предстоящей вечеринки.

«Стоило мне включить компьютер, как ко мне с криком прибежал «Ребенок В», у которого сломалась молния на капюшоне. Я поставила ее на место, но не так как нужно. Сын упал на пол и забился в истерике».

Джордан отнесла его в детскую, чтобы он успокоился, а сама снова направилась к компьютеру, хотя «уже совсем забыла, что хотела сделать». Просмотрев ленту в Facebook, через 15 минут Джордан вернулась на кухню с твердым намерением начать уборку. Но тут пришло время забирать «Ребенка А» из школы.

«Да, мой дорогой, - пишет Джордан, - на кухне все еще не прибрано. У меня никогда ничего не прибрано. Моя жизнь состоит из череды бесконечных дел, которые так до конца и не сделаны. Я пишу это, чтобы ты не спрашивал меня о беспорядке на кухне. Никогда».

Пост Джордан собрал 17 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев. Многие матери, прочитав это письмо, признали, что у них с автором много общего.