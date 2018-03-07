Семь ошибок, которые вы совершаете, ухаживая за сухой кожей

Забываете про регулярное увлажнение

Если девушки с нормальной или жирной кожей могут на день-другой забыть про увлажняющий крем, то сухая кожа такого пренебрежения не простит. Регулярный уход - вот первое правило красивой сияющей кожи, пишет Goodhouse.ru.

Для наилучшего результата постарайтесь ввести в уход два типа увлажнения: вечером используйте насыщенный ночной крем для питания кожи, а по утрам наносите более легкий увлажняющий флюид, который станет основой под макияж. Не забывайте регулярно увлажнять шею и руки, ведь эти места первыми выдают ваш возраст.

Если кожа сильно стянута и шелушится, то введите в уход натуральные масла (аргана, авокадо или жожоба), две-три капли которых нужно нанести поверх ночного крема.

Слишком увлекаетесь пилингом

Сухая кожа часто шелушится и кажется, что скраб или пилинг моментально решат эту проблему. Но частая и грубая эксфолиация - это худшее, что вы можете сделать для здоровья кожи. Чрезмерное отшелушивание будет раздражать (и, следовательно, высушивать) кожу еще сильнее. Ограничьте применение пилинга до 1-2 раз в неделю и не используйте скрабы на основе частиц (молотых зерен или скорлупы), которые травмируют тонкую кожу.

Лучший выбор для сухой кожи - легкий химический пилинг на основе АНА или BHA кислот, которые помогают мягко избавиться от огрубевшей кожи.

Умываетесь слишком горячей водой

Если вы любите подолгу принимать горячий душ или ванну, то знайте, что это губительно для кожи - вода высушивает ее еще сильнее. Как исправить эту ошибку? Постарайтесь не проводить под душем больше 10 минут и снижайте температуру воды с горячей до теплой.

Если кожа очень чувствительная, то вы можете нанести на лицо или тело кокосовое масло или вазелин перед принятием душа, чтобы сохранить уровень ее увлажненности.

Используете косметику с большим содержанием спирта

Небольшое количество спирта в косметических средствах не наносит вреда нормальной коже, но сухую может сделать еще чувствительнее. Приучите себя изучать список ингредиентов, прежде чем покупать новую косметику.

Чересчур усердно очищаете кожу

Мы знаем, как важно тщательно удалять макияж, но для сухой кожи нужен особый подход: обычные моющие средства могут пересушить ее, сделать жесткой и раздраженной.

Вместо обычного геля для умывания выбрайте очищающий крем, который тоже дает пену, но при этом увлажняет и смягчает кожу. Для снятия макияжа попробуйте молочко или гидрофильное масло - эти средства быстро растворяют косметику и все виды загрязнений, одновременно увлажняя и смягчая кожу.

Очень часто делаете маски для лица

Казалось бы, частые маски полезны для здоровья и молодости кожи, но если у вас сухой тип, вы должны быть очень разборчивы, нанося косметику на лицо.

Большинство масок, которые обещают очищение, уменьшение пор и заживление воспалений заметно высушивают кожу. Вместо этого ищите маски, которые дадут вашей коже дополнительное питание, увлажнение и снимут раздражение.

Если вы хотите избавиться от черных точек или воспалений на сухой коже, то наносите маску только на проблемную зону, а не на все лицо, чтобы не провоцировать лишнюю сухость.

Любите матовый макияж

Визажисты подтвердят, что для сухой кожи лучше использовать кремовые и жидкие текстуры, чем пудровые. Матирующая косметика только подчеркнет мелкие морщинки и шелушения на сухой коже. Ваш выбор - средства с влажным эффектом: ВВ-кремы, кремовые румяна, жидкие хайлайтеры.