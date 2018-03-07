Взгляд в будущее: виртуальная модель стала звездой Instagram

Модная индустрия не стоит на месте и ежесезонно удивляет модниц со всего мира новостями. Так, на днях все социальные сети покорила цифровая супермодель. Британский художник и фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, который и создал цифровую модель, дал ей имя - Шуду Грэм.