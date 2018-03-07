Взгляд в будущее: виртуальная модель стала звездой Instagram

Модная индустрия не стоит на месте и ежесезонно удивляет модниц со всего мира новостями. Так, на днях все социальные сети покорила цифровая супермодель. Британский художник и фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, который и создал цифровую модель, дал ей имя - Шуду Грэм.
Также модель имеет свою официальную страницу в Instagram, на которой регулярно опубликовываются снимки виртуальной модели, при этом собирая десятки тысяч лайков. Как рассказывает сам создатель, на один снимок фотограф тратит около двух дней, пишет Хочу.
На создание первой виртуальной модели Кэмерон-Джеймс Уилсона вдохновил целый континент красивый женщин:
«Да, для меня она особенная, но в мире есть миллионы невероятно красивых африканских мужчин и женщин. Она – фантазия, которая пытается ворваться в реальность, и я планирую помочь ей в этом», -рассказывает Кэмерон-Джеймс Уилсон.