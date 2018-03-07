Доказано: женщины-боссы тиранят других женщин

Авторы данной работы, сотрудники Университета штата Аризона, пришли к выводу о том, что на рабочем месте женщины больше страдают от нападок других женщин, чем от давления со стороны коллег или руководителей из числа мужчин. «Женщины на работе гораздо более жестки друг с другом, чем к сотрудникам-мужчинам, или чем сотрудники мужского пола относятся к коллегам-женщинам», - заявили психологи, пишет Medikforum.ru.

В рамках своего проекта исследователи провели три опроса среди мужчин и женщин, работавших в офисах полный рабочий день. Участники рассказывали о случаях невежливого поведения, с которыми сталкивались на работе за последний месяц, - например, об оскорбительных или унизительных замечаниях в их адрес, проявлении высокомерия или нарочитом игнорировании и так далее.

Анализ полученных данных показал, что женщины в основном страдают от грубого поведения своих коллег женского пола. Наиболее сильно, по словам ученых, притеснялись те женщины, чье поведение выходило за рамки гендерных стереотипов, - то есть, уверенные в своих способностях, решительные и волевые.