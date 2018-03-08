Девушка сколотила состояние, продавая грудное молоко бодибилдерам и фетишистам

Рафаэла Лампру родила сына семь месяцев назад, но молока у нее оказалось настолько много, что ей даже негде было его хранить. Тогда девушка решила продавать его онлайн. С тех пор она реализовала 500 л грудного молока, заработав на этом £4,5 тыс.

Молодая мать рассказала, что сначала жертвовала молоко женщинам, которым не хватало его. Но вскоре к ней стали обращаться мужчины, для которых грудное молоко было частью спорт-питания, а для некоторых оно было просто фетишем. Тем не менее Рафаэла стала продавать и им, пишет life.ru.