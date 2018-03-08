Девушка сколотила состояние, продавая грудное молоко бодибилдерам и фетишистам

24-летняя мать из Кипра зарабатывает немалые деньги на продажах своего грудного молока. Правда, предназначается оно для кормления... взрослых мужчин, которые утверждают, что оно способствует наращиванию мышечной массы, сообщает Daily Mail.
Рафаэла Лампру родила сына семь месяцев назад, но молока у нее оказалось настолько много, что ей даже негде было его хранить. Тогда девушка решила продавать его онлайн. С тех пор она реализовала 500 л грудного молока, заработав на этом £4,5 тыс.
Молодая мать рассказала, что сначала жертвовала молоко женщинам, которым не хватало его. Но вскоре к ней стали обращаться мужчины, для которых грудное молоко было частью спорт-питания, а для некоторых оно было просто фетишем. Тем не менее Рафаэла стала продавать и им, пишет life.ru.
«Немного странно продавать свое грудное молоко фетишисту, но до тех пор, пока меня не просят показать какую-либо часть тела, я не возражаю. Я непредвзятый человек. Не знаю, как долго еще буду этим заниматься, но мой муж не против», - говорит она.