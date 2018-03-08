Правила этикета: самые частые ошибки леди в обществе

«На пятое место я хочу поместить неуместный наряд. Девушки, очень важно понимать, куда и как нужно одеваться! Глупо одеваться на работу или переговоры в рубашки с дурацкими воланами, открытой спиной или юбки а-ля «танго Эсмеральды.

Вечернее длинное платье в пол тоже подходит не для всех случаев, как и ультракороткое. Если ты будешь смотреться как промо-девушка, это не поспособствует ни твоей карьере, ни встрече с прекрасным принцем, пишет Lady.mail.ru.

Совершенная дурость — на гольф-поле приходить на каблуках, с распущенными волосами или (еще хуже) накрученными кудрями. Вот уж где стоит соблюдать строгий дресс-код — так это на поле для гольфа. Девушки, попавшие туда случайно, делающие селфи на каждом углу, одетые совершенно неуместно, вызывают ухмылку, а иногда и взрывной смех. Так что запомни, встречают и правда по одежке. Необязательно быть одетой в дорогое, достаточно просто выбрать уместный наряд.

На четвертое место хочется поместить обращение с собственным телефоном. В книгах по этикету с тех самых пор, как был изобретен печатный станок, говорится о том, что за столом неприлично читать газету или книгу, если рядом с вами сидит собеседник. Так вы показываете ему, что газета интереснее, чем он, и это может быть оскорбительно. Это золотое правило можно и нужно распространить на пользование телефоном. Люди, сидящие в смартфоне и не замечающие ничего и никого вокруг, напоминают привидение, которое вроде как здесь, но для общества уже утеряно.

Кроме того, помни, что с такой девушкой даже познакомиться невозможно — никто не захочет подойти к тебе, если ты так сильно занята перепиской. Считай это закрытой позой, которая не располагает к знакомству. Ну и совсем неприемлемо выглядит человек, который очень громко разговаривает по мобильному в окружении других людей. Часто этот человек прекрасно понимает, что говорит слишком громко, но продолжает работать на публику, открывая собственные мысли и рассуждения всем, кто находится рядом.

Третья ошибка — слишком много говорить. О себе любимой. Эту ошибку совершают везде: на работе, на свидании, фитнесе и даже на встречах с друзьями. Запомни, никому не интересно слушать длинный монолог о твоих достижениях, успехах или, того хуже, проблемах. Быть интересным собеседником — значит иметь свое, нетривиальное мнение по разным вопросам, но при этом интересный собеседник умеет выслушать и услышать мнение другого человека. Нескончаемый словесный поток обо всем на свете, приостанавливаемый только собственными дурацкими смешками, не имеет ничего общего с приятным общением.

Вторую ошибку совершают очень часто на первом свидании. Впрочем, и на деловых обедах это тоже можно увидеть. Девушка очень много ест. Чрезмерно много. Заказывает борщ, котлетки, салатик и заливает это литром вина. Не стоит соревноваться с хомяками. Иначе твой мужчина подумает, что дома ты выплюнешь все съеденное и будешь кормить этим больную матушку еще неделю.

То же самое касается деловых переговоров: только чашка кофе или чая. Максимум — печенье. Никакого борща и вообще супа! В супе часто можно наблюдать длинные ленты капусты, и когда они, свисая с ложки и раскачиваясь, будут стремиться угодить в твой рот, поверь, все присутствующие забудут про тему встречи.

И наконец, ошибка номер один — это бесконечные селфи-марафоны. Время диктует свои условия, и для успеха в соцсетях необходимо делать фото. Но, поверь, ужасно выглядит одинокая девушка в клубе, которая «строит отношения» со своим телефоном: она ему мило улыбается, изображает восторг, через минуту удивление, затем демонстрирует бурное веселье, и так весь вечер у каждого красивого угла.