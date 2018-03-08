72-летняя Хелен Миррен показала, как выглядит без макияжа
8 марта 2018 г., 12:16
Хелен Миррен, недавно блиставшая на церемонии «Оскар», показала поклонникам, как готовилась к выходу на красную дорожку.
72-летняя актриса поделилась в Instagram селфи без макияжа, и поклонники оценили по достоинству естественную красоту звезды. «Вы вдохновляете нас, Хелен», «Вы такая красивая и элегантная», «Вы потрясающе выглядите!» — написали подписчики, пишет Lady.mail.ru.
Напомним, недавно актриса еще раз удивила поклонников, прокатившись на автобусе в вечернем красном платье и c укладкой: Миррен направлялась на премьеру своего нового фильма в Риме.