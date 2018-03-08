четверг, 8 марта 2018 г.
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72-летняя Хелен Миррен показала, как выглядит без макияжа

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ФОТО: AFP / Scanpix

Хелен Миррен, недавно блиставшая на церемонии «Оскар», показала поклонникам, как готовилась к выходу на красную дорожку.

72-летняя актриса поделилась в Instagram селфи без макияжа, и поклонники оценили по достоинству естественную красоту звезды. «Вы вдохновляете нас, Хелен», «Вы такая красивая и элегантная», «Вы потрясающе выглядите!» — написали подписчики, пишет Lady.mail.ru.

Напомним, недавно актриса еще раз удивила поклонников, прокатившись на автобусе в вечернем красном платье и c укладкой: Миррен направлялась на премьеру своего нового фильма в Риме.

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