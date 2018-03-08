Найдена связь между женской тревожностью и окружностью талии

У женщин среднего возраста с избыточными отложениями жировой ткани в верхней части живота чаще встречается тревожное расстройство.
Результаты исследования, проведенного группой ученых из Перу, Чили и Эквадора, опубликованы в журнале Menopause, пишет Health.mail.ru.
Исследователи проанализировали данные, касающиеся более пяти с половиной тысяч жительниц 11 стран Латинской Америки в возрасте от 40 до 59 лет. Более половины из них (58%) находились в постменопаузе, а у 61,3% наблюдалась повышенная тревожность.
Расчеты показали, что между степенью абдоминального ожирения (когда жировая ткань преимущественно откладывается в верхней части живота) и психическим состоянием женщин существует несомненная связь. Степень абдоминального ожирения каждой из женщин ученые рассчитали, исходя из соотношения веса и роста. Так, чем больше была окружность талии участниц, тем выше были шансы на то, что у нее наблюдается тревожное расстройство.
Ученые полагают, что в основе этого феномена лежит снижение уровня женского полового гормона эстрогена в период наступления менопаузы. Эстроген обладает нейропротекторным действием, то есть защищает нейроны от повреждений, поэтому, когда его концентрация падает, возрастает риск психических отклонений. Кроме того, эстроген регулирует распределение жировых отложений по телу, поэтому в период постменопаузы вероятность развития абдоминального ожирения также растет.