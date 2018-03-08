Найдена связь между женской тревожностью и окружностью талии

Результаты исследования, проведенного группой ученых из Перу, Чили и Эквадора, опубликованы в журнале Menopause, пишет Health.mail.ru.

Исследователи проанализировали данные, касающиеся более пяти с половиной тысяч жительниц 11 стран Латинской Америки в возрасте от 40 до 59 лет. Более половины из них (58%) находились в постменопаузе, а у 61,3% наблюдалась повышенная тревожность.

Расчеты показали, что между степенью абдоминального ожирения (когда жировая ткань преимущественно откладывается в верхней части живота) и психическим состоянием женщин существует несомненная связь. Степень абдоминального ожирения каждой из женщин ученые рассчитали, исходя из соотношения веса и роста. Так, чем больше была окружность талии участниц, тем выше были шансы на то, что у нее наблюдается тревожное расстройство.