Пять чувств, которые заставляют мужчину выбрать свою женщину

И их чувства будут главным фактором в выборе женщины, с которой он будет готов разделить свою жизнь, пишет Soulpost.ru.

1. Сочувствие

Если ты можешь ему посочувствовать, если можешь поставить себя на его место, представить, какая у него жизнь, и любить его, исходя из этого, он выберет тебя. Не просто думать: «Вау, он такой невероятный», а так: «Вау, наверное, ему это так тяжело дается. Я, правда, уважаю, насколько ты себя отдаешь этому (карьере или пр.)».

Когда ты сочувствуешь ему, это даст ему понять, что ты поддерживаешь его в том, что он делает. А для него это очень важный фактор при выборе женщины.

2. Доверие

Мужчина должен доверять тебе, что ты не будешь создавать лишнюю драму в отношениях с ним. Он не захочет быть с тобой, если ты будешь усложнять его жизнь. Так что покажи ему, какая ты, чего ему от тебя ждать. Не притворяйся доброй и вежливой, чтобы после свадьбы выпустить свою внутреннюю истеричку.

3. Безопасность

Вслед за доверием идет ощущение безопасности. Мужчина должен чувствовать эмоциональную безопасность с тобой. Что он может доверить тебе свои сокровенные мысли и чувства. Для него это очень важно.

4. Благодарность и оценка

Ему нужно чувствовать, что ты благодарна за него, что ты ценишь его. Он хочет знать, что его женщина ценит то, что он делает, как он старается для нее. Что он ходит на работу и зарабатывает деньги, что он делает по дому. Он хочет знать, что ты ценишь то, что он помог тебе тот один раз, даже если это мелочь и само собой разумеется.

Но если ты можешь выразить это словами, это многого стоит для него. Потому что женщины редко это делают, оттого это более ценно и сильно влияет на мужчину.

5. Надежда и вдохновение