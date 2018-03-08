Железные матери: пять знаков Зодиака, под которыми рождаются самые сильные женщины

Мы подобрали пять самых сильных знаков Зодиака среди женщин с самым сильным характером:

1. Козероги

Женщины-Козероги умеют ждать. Они могут долго строить планы, определяться с целью, а потом медленно, но уверенно идут к ней. И это несмотря на все проблемы и трудности, которые встречаются им на пути, пишет Lifter.com.ua.

Козероги не стремятся получить быстрые результаты любой ценой. Они тщательно продумывают каждый шаг, анализируют возможные риски. И это, в конце концов, приводит их к победе.

2. Овны

Женщины-Овны очень мужественны, упрямы и амбициозны. Ради собственного благополучия они готовы пойти на многое. Овнам важно стать первыми в любой сфере.

Страсть к соревнованиям заложена в них от природы. Пока остальные в нерешительности топчутся на месте, женщины-Овны уже празднуют победу.

3. Львы

Женщины-Львы любят быть в центре событий. Они сочетают в себе обаятельность и амбициозность. Они не боятся ответственности, стремятся взять на себя руководство процессом.

Такие начальники получают заслуженное уважение коллег. Все Львы обожают похвалу, приветствуют также и лесть. Люди этого знака Зодиака не простят того, кто обижает слабого и безоружного.

4. Скорпионы

У них много энергии, которая помогает им достигать поставленных целей. Они обожают первенство и высокие результаты. Стараются держать свои планы в секрете, до последнего не раскрывают своих замыслов.

Женщины-Скорпионы часто знают то, что неизвестно большинству. Они отличаются высокой стрессоустойчивостью. Им характерна чувствительность и уязвимость, но вы никогда не увидите их слабость. Все переживания такие люди используют как толчок для достижения цели.

5. Водолеи

Поступки и мысли Водолеев отличаются от общепринятых. Даже одеваются они непривычно для своего окружения и времени. Они на самом деле уникальные люди, которые отказываются быть похожими на других.