В прошлом году на одну женщину пришлось 8 килограммов шоколада и 34 цветка

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии проживало 698 000 женщин. Если разделить количество приобретенных в прошлом году подарков на количество женщин, то на одну женщину получается 34 цветка, 8 килограммов шоколада и духов на 12 евро.
Большинство продающихся у нас духов – из Франции. Их в 2017 году было закуплено на 8,3 миллиона евро, пишет Sobranna.ee.
Также в прошлом году было завезено в Эстонию 23,8 миллионов срезанных цветов на общую сумму в 7,5 миллионов евро, что означает по 34 цветка на одну женщину. Большим спросом пользуются розы.
Шоколад поступает к нам в Эстонию в основном из Финляндии, Литвы и Латвии. Всего было закуплено за прошлый год 5 тысяч тонн шоколада на 30,4 миллиона евро.
Конечно, следует учитывать, что мужчины тоже себе покупают шоколад, духи и цветы.