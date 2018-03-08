четверг, 8 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • В прошлом году на одну женщину пришлось 8 килограммов шоколада и 34 цветка

В прошлом году на одну женщину пришлось 8 килограммов шоколада и 34 цветка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Шоколад. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии проживало 698 000 женщин. Если разделить количество приобретенных в прошлом году подарков на количество женщин, то на одну женщину получается 34 цветка, 8 килограммов шоколада и духов на 12 евро.

Большинство продающихся у нас духов – из Франции. Их в 2017 году было закуплено на 8,3 миллиона евро, пишет Sobranna.ee.

Также в прошлом году было завезено в Эстонию 23,8 миллионов срезанных цветов на общую сумму в 7,5 миллионов евро, что означает по 34 цветка на одну женщину. Большим спросом пользуются розы.

Шоколад поступает к нам в Эстонию в основном из Финляндии, Литвы и Латвии. Всего было закуплено за прошлый год 5 тысяч тонн шоколада на 30,4 миллиона евро.

Конечно, следует учитывать, что мужчины тоже себе покупают шоколад, духи и цветы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ