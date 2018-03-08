В прошлом году на одну женщину пришлось 8 килограммов шоколада и 34 цветка

Большинство продающихся у нас духов – из Франции. Их в 2017 году было закуплено на 8,3 миллиона евро, пишет Sobranna.ee.

Также в прошлом году было завезено в Эстонию 23,8 миллионов срезанных цветов на общую сумму в 7,5 миллионов евро, что означает по 34 цветка на одну женщину. Большим спросом пользуются розы.

Шоколад поступает к нам в Эстонию в основном из Финляндии, Литвы и Латвии. Всего было закуплено за прошлый год 5 тысяч тонн шоколада на 30,4 миллиона евро.