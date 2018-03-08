Как живется девушке, у которой два отца — и оба миллионеры

Барри и Тони Дрюитт-Барлоу ФОТО: CHRIS HELGREN/REUTERS

Шкаф с одеждой этой девушки выглядит так, будто принадлежит голливудской звезде. Платья Prada и Burberry, аксессуары от Gucci, Hermes и Louis, — нарядов столько, что можно легко менять их каждый день и не повторяться. Конечно же, есть и внушительная коллекция драгоценностей, в том числе кольцо от Faberge стоимостью £.400 000.

Но Саффрон Дрюитт-Барлоу не актриса, не поп-звезда и не супермодель. Она подросток, и ей только что исполнилось 18 лет. Однако ее имя мелькает в заголовках новостей с самого ее рождения, ведь она и ее брат Аспен стали первыми детьми, официально зарегистрированными в семье, состоящей из двух отцов. Барри — отец одного ребенка, Тони — другого, но они никогда не говорят о том, кто из них для какого из близнецов является биологическим отцом, поскольку считают, что родительство должно быть абсолютно на равных, пишет Sobranna.ee.

Барри и Тони Дрюитт-Барлоу — безумно любящие и снисходительные папы, которые ни в чем не отказывают своим детям. Так уж вышло, что они миллионеры, и финансовая проблема не стоит. А еще они очень любят детей, поэтому их в семье уже пятеро. Сыну Орландо сейчас 13 лет, а близнецам Джасперу и Далласу — шесть лет.

Недавно Барри и Тони объявили о том, что очень хотят еще детей, и чтобы на этот раз это были девочки. В идеале тройняшки, но если родятся четыре девочки — будет еще лучше. По словам родителей, «в этом доме слишком много тестостерона».

Но вернемся к содержимому шкафа Саффрон, раз уж она его выставила на всеобщее обозрение. Все вместе оценивается где-то в 1 миллион фунтов — кстати, по случайному совпадению, такую же сумму отцы вложили и в первое деловое предприятие Саффрон. Они дали ей ссуду на открытие собственной линии уходовой косметики Barking Mad Cosmetics, и ожидают от дочери больших успехов в бизнесе.

«Я знаю, что я невероятно удачлива, — говорит Саффрон. — «Папа и Папочка любят красивые вещи, и они передали эту любовь и мне. Они всегда были невероятно щедры и любят баловать меня и моих братьев». «Папочкой» Саффрон называет Барри, а «Папой» — Тони.

«Они не боятся показывать другим людям наш образ жизни. Всего в жизни они добились сами, и учат нас тому, что если ты зарабатываешь деньги, то имеешь полное право тратить их по своему усмотрению», — добавляет она.