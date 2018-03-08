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  • Кошмар! Женщины в Эстонии получают меньше всех в Европе!

Кошмар! Женщины в Эстонии получают меньше всех в Европе!

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ФОТО: Martina Kovacova/PantherMedia / Martina Kovacova

 Статистическая служба Европейского союза Eurostat опубликовала график, который показывает, что Эстония находится на «первом» месте по разнице в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Печальная статистика показывает, что в Эстонии женщины получают на 25,3 процента меньше мужчин. Средний уровень по Европе – 16,2 процента.

How much less did women in the EU earn than men in 2016? Eurostat has the answer. http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-07032018-BP

Posted by Eurostat on Wednesday, 7 March 2018

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